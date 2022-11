Arne Freundt nieuwe CEO en voorzitter raad van bestuur bij Puma SE

Arne Freundt is door de raad van toezicht van Puma SE benoemd tot CEO van het bedrijf, zo blijkt uit een persbericht. Hij wordt daarmee ook voorzitter van de raad van bestuur van het internationaal bekende sportkledingmerk. Freundt krijgt een contract voor vier jaar, dat per 1 januari 2023 ingaat.

Freundt is de opvolger van Bjørn Gulden, die sinds 2013 CEO is bij Puma SE. Zijn termijn in de raad van bestuur loopt aan het einde van 2022 af. Gulden heeft besloten het contract niet te laten vernieuwen. “Dit leek me het juiste moment voor Puma, mijn opvolger en voor mij om de vertrekken. Ik heb nog steeds veel energie en wil op zijn minst nog vijf tot tien jaar werken in een operationele rol, wat voor Puma denk ik te lang zou zijn geweest.”

Freundt werkt al ruim tien jaar voor Puma SE. Sinds juni 2021 is hij lid van de raad van bestuur als Chief Commercial Officer. Daarvoor bekleedde hij nog verschillende andere functies, waarin hij onder meer verantwoordelijk was voor de bedrijfsstrategie en de wereldwijde direct-to-consumer-tak van het bedrijf. “Arne werkt al negen jaar rechtstreeks met mij samen,” zegt Gulden. “Hij heeft altijd een rol gespeeld in het ontwikkelen van de strategie en het maken van grote keuzes, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan Puma’s succes.”

“In Arne Freundt hebben we een erkende leider gevonden binnen het bedrijf,” aldus Héloïse Temple-Boyer, voorzitter van de raad van toezicht van Puma SE. “Hij draagt de Puma-familie in zijn hart en zal zeker stellen dat Puma de beste partner zal blijven voor retailers, leveranciers en atleten.”