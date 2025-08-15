Artiest SZA is nieuwe artistiek directeur Vans

Modemerk Vans heeft voor het eerst een artistiek directeur aangesteld. De functie is gegaan naar artiest SZA. De Grammy-winnares zal zich ontfermen over nieuwe campagnes en exclusieve collecties, aldus het persbericht.

Vans roemt SZA voor haar ‘genre-overstijgende sound en radicale authenticiteit’. “Ze daagt modecodes en culturele verwachtingen uit, en moedigt jongeren aan om hun eigen verhaal te schrijven. Precies dat maakt haar de belichaming van Off the Wall, Vans’ credo voor creatieve vrijheid en zelfacceptatie.”

“In Vans voel ik me vrij,” aldus SZA in het bericht. “Ik draag al jaren Knu Skools en andere stijlen. Ze hebben altijd een ethos gehad waar ik me mee verbind. Voor mij gaan vreugde, gemeenschap, creativiteit en mode hand in hand. Het draait nog altijd om menselijkheid, cultuur en connectie. Nieuwsgierigheid en moed zijn het beste medicijn tegen onzekerheid en Vans ademt die levensstijl.”