Artistiek directeur Gerry Weber stapt op

Rena Marx stopt in maart volgend jaar als creatief directeur van Gerry Weber. Dat maakt het Duitse modebedrijf bekend.

Reden van Marx’ vertrek is niet bekend, maar Gerry Weber International AG meldt dat ze op eigen initiatief opstapt.

Marx is sinds 2015 werkzaam voor Gerry Weber. Aanvankelijk fungeerde ze er als Product Director Gerry Weber Casual, waarbij ze verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het casual-segment. In 2018 nam Marx de creatieve leiding over alle divisies en werd ze lid van de Raad van Bestuur.

“We waarderen Rena’s prestaties bij het herpositioneren van de merken in een zeer uitdagende fase voor het bedrijf. We hebben nu genoeg tijd om uit te zoeken wie haar opvolgt in de kern van het bedrijf, aldus Gerry Weber.