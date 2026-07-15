Asos creëert nieuwe functie: style dilemma director

Online moderetailer Asos stelt Rina Lipa aan als style dilemma director om “klanten te helpen bij het oplossen van alledaagse kledingdilemma's”.

In deze nieuwe functie helpt het Britse model, actrice, danseres en jongere zus van wereldster Dua Lipa bij het beantwoorden van de meest gestelde modevraag: “Wat trek ik aan naar…?”.

Lipa's antwoorden op kledingdilemma's worden verzameld op een nieuwe pop-up pagina in de Asos-app en op de website. Hier staan ook 25 dames- en 25 herenlooks die Lipa heeft geselecteerd voor belangrijke zomerse gelegenheden, zoals bruiloften, vakanties, festivals, stedentrips en spontane plannen. Elke look is een complete, shopbare outfit met stylingtips, samengesteld op basis van levensechte dilemma's in plaats van productcategorieën.

In een verklaring laat Asos weten dat deze stap de nieuwste is in de doorlopende strategie van het bedrijf. Deze strategie richt zich op het “co-creëren met talent wiens stijlautoriteit aansluit bij klanten”. Hierbij worden influencers en creators centraal gesteld in de manier waarop mode wordt samengesteld, gestyled en gepresenteerd, “in plaats van alleen maar campagnes te leiden”.

Lipa's aanstelling volgt op de overname van de socialmediakanalen van Asos door influencer Olivia Neill als out-of-office director eerder deze zomer. Zij wiste de feed van de e-tailer en gaf deze een nieuwe invulling naar haar eigen beeld. Asos voegt toe dat de overname negen miljoen views en een stijging van de betrokkenheid met negentig procent opleverde. Dit maakt het de meest succesvolle sociale activatie tot nu toe.

Vanessa Spence, executive vice president merk en creatie bij Asos, zegt: “Onze ambitie is dat Asos de stylist in de broekzak van elke klant wordt. We willen mode samenstellen en stylen zodat mensen zich kunnen kleden voor de momenten die ertoe doen en erop kunnen vertrouwen dat ze de juiste keuze maken.

“Samenwerken met talenten als Rina en Olivia is hoe we dat op een geloofwaardige manier doen. Zij begrijpen echt hoe mensen stijl vandaag de dag benaderen en onze klanten vertrouwen hen. Dit is de eerste van vele manieren waarop we dit tot leven zullen brengen in alles wat klanten zien, kopen en ervaren.”

De nieuwste activatie volgt op onderzoek in opdracht van Asos. Hieruit bleek dat 92 procent van de Britse online modeshoppers tussen de 18 en 35 jaar graag complete, gestylde outfits wil zien. Daarnaast gaf 74 procent aan dat alledaagse, trendrelevante mode-inspiratie het nuttigst is bij de beslissing wat ze moeten dragen.

In een reactie op haar nieuwe functie voegt Lipa toe: “Stijl moet spannend aanvoelen, maar niet overweldigend. Velen van ons stellen zichzelf steeds dezelfde vraag: wat trek ik aan naar…? Of het nu een bruiloft, een vakantie, een date of een festival is, het gaat erom mensen te helpen het antwoord te vinden. Zo wordt aankleden makkelijker, terwijl mensen toch hun eigen stijl kunnen uiten.”