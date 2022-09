Asos-topman Mat Dunn naar Gymshark

Het Britse sportkledingmerk Gymshark heeft Mat Dunn binnengehaald als Chief Financial Officer. Dat is te lezen in een persbericht van Gymshark. Dunn start begin 2023 op zijn nieuwe post. Dan neemt de huidige CFO, Philip Daw, afscheid.

Dunn vertrok een maand geleden bij online moderetailer Asos. Daar begon hij in 2019 als Chief Operating Officer. In 2021 nam hij ook de taken van CFO op zich. Na het vertrek van CEO Nick Beighton in oktober vorig jaar nam Dunn tijdelijk zijn plek in als interim-CEO. Voor zijn tijd bij Asos werkte Dunn onder meer bij frisdrankenproducent Britvic en de grote brouwerij Sabmiller.

De afgelopen maanden waren er al meer nieuwe gezichten te vinden in de C-suite van Gymshark. Danielle Petesic kwam bij het bedrijf als Chief Product Officer en John Douglas als Chief Technology Officer. Petesic werkte voorheen bij Lululemon, Douglas bij Burberry.

Gymshark werd in 2012 opgericht in Birmingham, Groot-Brittannië. Inmiddels heeft het bedrijf naar eigen zeggen circa zeventien miljoen klanten verspreid over 180 landen. ‘Het doel van Mat in zijn nieuwe rol is om Gymshark te helpen de wereldwijde krachtpatser te worden die het zou kunnen zijn’, zo stelt het persbericht. Dunn legt verantwoording af aan Ben Francis, oprichter en CEO van Gymshark.