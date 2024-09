Aspesi benoemt Alessandro Pescara tot CEO

De raad van bestuur van Alberto Aspesi & C. benoemt Alessandro Pescara tot CEO van de modegroep. "Dankzij zijn uitgebreide ervaring in de modesector, opgedaan in topfuncties bij marktleiders, is Alessandro Pescara aangewezen om het bedrijf te leiden via de business-to-business- en business-to-consumer-kanalen, zowel in Italië als daarbuiten, om de ontwikkeling en groei te bevorderen," aldus een persbericht van het bedrijf, waarvan de meerderheid in handen is van Armònia Sgr, dat via het Armonia Italy-fonds eind 2026 de meerderheid overnam.

Van 2019 tot 2022 werd de rol van CEO van Aspesi vervuld door Simona Clemenza, die daarna het voorzitterschap van DKNY op zich nam en tot augustus 2024 als niet-uitvoerend bestuurslid bij Aspesi bleef.

In de afgelopen jaren bekleedde Pescara de functie van CEO bij bedrijven als Vist, gespecialiseerd in high-end skikleding, en Borbonese. “We zijn zeer tevreden dat we iemand met zoveel ervaring in de branche, zoals Alessandro, aan boord hebben. We zijn ervan overtuigd dat zijn vaardigheden een drijvende kracht zullen zijn voor de groei van het merk in de toekomst,” onderstreept Francesco Chiappetta, voorzitter van de raad van bestuur van Aspesi.

“Ik ben vereerd om deze rol aan het roer van een van de meest herkenbare en unieke merken in het modelandschap aan te nemen. Het sterke onderscheidend vermogen van zijn codes en waarden zal het startpunt zijn voor de opbouw van een nieuwe geschiedenis, trouw aan het verleden, maar verrijkt met eigentijdse elementen en invloeden uit verschillende culturen,” aldus de nieuwe CEO.

Aspesi is van oorsprong een overhemdmerk, gevestigd in Milaan, en werd in 1969 opgericht door Alberto Aspesi. Door de jaren heen is het merk uitgegroeid tot een referentiepunt voor confectiekleding en distribueert het vandaag de dag zijn collecties via 28 monobrandwinkels, een wereldwijd netwerk van groothandelsklanten en een eigen e-commercesite.