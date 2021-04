Australische modeontwerpster Carla Zampatti (78) overleden

Modeontwerpster Carla Zampatti belandde na een val tijdens de openingsavond van opera La traviata in Sydney, in het ziekenhuis met ernstige verwondingen. Op 3 april 2021 bevestigd de familie in een open verklaring dat Zampatti aan haar verwondingen is overleden.

Hoe het zo mis is kunnen gaan tijdens de openingsavond van openluchtopera La Traviata is niet duidelijk. “Ik heb Carla niet zien vallen, maar het was duidelijk dat er iemand was gevallen en pas later hoorde ik dat het Carla was. De trappen bij de opera zijn erg gevaarlijk. Ik denk dat ze iets aan de veiligheid moeten doen en wat rails moeten installeren, anders gaat iemand nog een keer vallen”, vertelde mode-expert en televisiepersoonlijkheid Ita Buttrose tegen ABC.

Australië is ontdaan van het tragische overlijden van ontwerperstalent: “We zijn niet alleen een icoon in de mode-industrie kwijt, maar ook een pionier onder ondernemers en een voorvechter van de multiculturele samenleving”, stelt premier Scott Morrion.

Carla Zampatti overleden op 78-jarige leeftijd

Carla Zampatti was een succesvolle en duurzame modeontwerpster in Australië. Met haar gelijknamige label, Carla Zampatti Pty Ltd. gaf ze Australische vrouwen een zelfverzekerd en elegant gevoel door haar uitzonderlijke ontwerp, maatwerk en begrip van de moderne vrouw, zo is te lezen in de open verklaring.

De ontwerpster was van oorsprong Italiaans, maar emigreerde in 1950 met haar gezin naar West- Australië. Op haar twintigste verhuisde de modeontwerper al eens naar Sydney en lanceerde daar in 1965 haar eerste, kleine modecollectie. Twee jaar later lanceerde Zampatti haar collectie op nationaal niveau, waarna ze in 1970 Carla Zampatti Pty Ltd. oprichtte.

Zampatti ontwierp kleding voor vrouwen die vochten voor bevrijding via de vrouwenrechtenbeweging in de jaren zestig om vrouwen mondiger te maken in leiderschap- op de werkvloer, thuis en bij grote levensgebeurtenissen. Haar ontwerpen zijn gedragen door de meest invloedrijke vrouwen van Australië, premiers, bedrijfsleiders, bekroonde journalisten, koninklijke huizen en beroemdheden zoals; Mary van Denemarken, Dame Quentin Bryce, Julia Gillard, Gladys Berejiklian, Julie Bishop, Nicole Kidman en Cate Blanchett, zo is te lezen in de open verklaring.

De ontwerpster viel in haar loopbaan verschillende keren in de prijzen. In 1994 werd Zampatti uitgeroepen tot Australian Designer of the Year en in 2008 veroverde ze de Australian Fashion Laureate. In 2009 werd Zampatti benoemd tot Companion of the Order of Australia, dit is tevens de hoogste burgerlijke onderscheiding van Australië.