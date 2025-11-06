Authentic Brands Group benoemt nieuwe SVP voor Reebok te midden van uitbreidingsplannen

Reebok heeft een nieuwe Senior Vice President. Authentic Brands Group, het moederbedrijf van de sportkledinggigant, benoemt Daniel Schachne in de leidinggevende functie.

In zijn nieuwe rol is Schachne verantwoordelijk voor de aansturing van de wereldwijde groeistrategie van Reebok. Hij werkt hierbij samen met licentiepartners, retailers en merkambassadeurs, terwijl de focus van het merk verschuift naar sport en cultuur.

Hij werkt samen met Steve Robaire, de wereldwijde Executive Vice President (EVP) van Reebok, om het momentum en de internationale aanwezigheid van het merk te versterken, aldus een persbericht. In een verklaring benadrukt Robaire de vijftien jaar ervaring van Schachne in de sector. Hij merkt op dat Schachne's aanpak en expertise hem de ‘juiste persoon maken om het volgende hoofdstuk van Reebok op te schalen’.

Schachne is afkomstig van Jordan Brand's performance sport-divisie in Noord-Amerika, waar hij de functie van General Manager bekleedde. Gedurende deze periode was Schachne verantwoordelijk voor de basketbalactiviteiten van het merk en wordt hij gecrediteerd voor het stimuleren van strategische expansie.

Hij bekleedde ook functies binnen strategie, bedrijfsontwikkeling en internationale bedrijfsactiviteiten bij Nike en de National Basketball Association (NBA).

De benoeming van Schachne bij Reebok komt op een cruciaal moment voor het merk. Het staat op het punt zijn expansie in Europa te versnellen, na de opening van een nieuw hoofdkantoor in Londen en de benoeming van een toegewijde CEO voor de regio.

Vorige maand benoemde Authentic Marc Le Roux om deze geografische divisie te leiden. Hij nam het stokje over van Robaire, die nu ook een adviserende rol heeft in de raad van bestuur van GB Brands, de operationele partner van Reebok.