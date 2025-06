Authentic benoemt voormalig Amazon-directeur tot nieuw wereldwijd hoofd marketplaces

Authentic Brands Group (Authentic), een platform voor merkontwikkeling en -licenties gevestigd in New York, heeft voormalig Amazon-directeur Tim Derner aangesteld als wereldwijd hoofd marketplaces. Zijn doel is de groei van de marktplaatsen binnen Authentics merkenportfolio te stimuleren.

Derner komt bij Authentic met meer dan tien jaar leiderschapservaring bij Amazon, waar hij meest recent directeur was van Amazon Fashion and Luxury Stores. Tijdens zijn dienstverband speelde hij een cruciale rol in de transformatie van Amazon Fashion tot 's werelds grootste moderetailer.

Authentic voegt toe dat Derner de afgelopen jaren nauw heeft samengewerkt met de groep via zijn rol bij Amazon. Deze samenwerking heeft de online aanwezigheid en retailverkopen van merken zoals Reebok, Brooks Brothers, Eddie Bauer en Aéropostale in Amazon-winkels aanzienlijk vergroot.

In zijn nieuwe functie bij Authentic zal Derner de leiding nemen over de uitbreiding van Authentics wereldwijde distributiestrategie. Hij richt zich op het versterken van partnerschappen, het versnellen van merkbereik en het stimuleren van extra waarde op verschillende platforms.

Authentic wil marktplaatsgroei stimuleren met nieuwe aanstelling

Derner rapporteert aan Matt Maddox, president, en werkt nauw samen met Adam Kronengold, Chief Digital Officer, en Jarrod Weber, Global President Sports and Lifestyle, "om innovatie te stimuleren en Authentics merken in belangrijke markten te schalen".

Maddox over de aanstelling: "Marktplaatsen zijn een essentiële motor voor langetermijngroei van merken. Tims staat van dienst in het opbouwen van goed presterende teams en het schalen van digitale marktplaatsen wereldwijd maakt hem de ideale leider om onze mogelijkheden op dit gebied te verdiepen. Zijn aanstelling markeert een belangrijke stap in het maken van dit kanaal tot een hoeksteen van onze wereldwijde distributiestrategie."

Authentic voegt eraan toe dat de investering in de marketplaces-divisie de toewijding aan "een gediversifieerde omnichannel-aanpak die sterke merken verbindt met consumenten wereldwijd" onderstreept. De groep gelooft dat Derner kan helpen bij het ontsluiten van nieuw marktpotentieel voor de merken.

Derner: "Authentic heeft een ongeëvenaarde portfolio opgebouwd en er is een ongelooflijke kans om opnieuw te bedenken hoe iconische merken zich presenteren op wereldwijde marktplaatsen."

"We staan nog maar aan het begin van wat er mogelijk is wanneer geweldige merken worden geoptimaliseerd voor ontdekking en conversie op schaal, en ik ben verheugd om te helpen voortbouwen op dat momentum door middel van marktplaatsactiviteiten van wereldklasse."