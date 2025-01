Authentic Brands Group benoemt nieuwe voorzitter

Authentic Brands Group benoemt Matt Maddox tot nieuwe voorzitter, zo blijkt uit een persbericht. Maddox, voormalig CEO van Wynn Resorts, brengt meer dan 20 jaar ervaring in de wereldwijde hospitality en gaming sector. Hij moet de groei van het merkportfolio van Authentic versnellen, waaronder merken als Champion, Ted Baker, Reebok, Juicy Couture, Quiksilver, Billabong, Sperry en Hunter. Maddox leidt het wereldwijde commerciële team en stimuleert de uitbreiding van de merken in nieuwe industrieën wereldwijd.

Tijdens zijn twintigjarige carrière bij Amerikaans beursgenoteerd bedrijf Wynn Resorts speelt Maddox een cruciale rol in de wereldwijde expansie van het bedrijf. Hij was de eerste werknemer die naar Azië verhuisde en diende als financieel directeur van Wynn Resorts Macau. Daarnaast hielp hij bij de ontwikkeling van Wynn Macau en Wynn Palace. Hij werd later financieel directeur van Wynn Resorts, daarna voorzitter en in 2018 CEO.

Zijn ervaring bij Wynn Resorts, waar zijn leiderschap wordt geprezen voor het omvormen van het bedrijf tot een wereldwijde grootmacht, wordt als waardevol gezien voor Authentic nu het bedrijf blijft groeien en uitbreiden.

Jamie Salter, oprichter, voorzitter en CEO van Authentic Brands Group, zegt: "Matt is een uitzonderlijke leider en ik ben verheugd hem te verwelkomen bij Authentic. Zijn ruime ervaring in het opschalen van snelgroeiende bedrijven en zijn vermogen om operationele excellentie te stimuleren, zullen van onschatbare waarde zijn nu we ons bedrijf verder diversifiëren."

Maddox zegt over zijn nieuwe rol: "Authentic is een dynamisch wereldwijd bedrijf en een duidelijke marktleider. Ik kijk ernaar uit om met dit getalenteerde team te werken en bij te dragen aan het succes en de groei van het bedrijf."

Nick Woodhouse maakt de overstap naar uitvoerend vicevoorzitter en blijft het bedrijf samen met Jamie Salter verder vormgeven. Woodhouse zegt: “Authentic blijft zich onderscheiden met zijn vooruitstrevende visie. Ik kijk ernaar uit om deze visie samen met Matt verder uit te dragen.”

Het Authentic-platform, dat fusies en overnames, licenties, merkstrategie en digitale innovatie combineert, is nu 20 miljard dollar waard. Het bezit meer dan 50 merken wereldwijd, die jaarlijks 32 miljard dollar aan detailhandelsverkopen genereren. De merken zijn aanwezig in 150 landen, met meer dan 13.000 winkels en 400.000 verkooppunten wereldwijd.