Axel Arigato haalt nieuwe CEO bij Adidas vandaan

Frédéric Serrant wordt de nieuwe CEO van Axel Arigato. De nieuwe topman kondigt zijn rol maandag aan op carrièreplatform LinkedIn. Volgens branchemagazine Women’s Wear Daily volgt hij Albin Johansson op, die terugtreedt als Chief Executive Officer.

Serrant maakt de overstap van Adidas, waar hij de afgelopen zestien jaar werkzaam was. Zijn laatste functie bij de sportartikelenfabrikant uit Herzogenaurach was volgens zijn LinkedIn-profiel die van directeur voor de APAC-regio. Eerder bekleedde hij onder meer de functies van Senior Vice President en algemeen directeur voor Zuidoost-Azië, Vice President en algemeen directeur voor Brazilië en Chili, en verkoopdirecteur.

“Ik ben echt onder de indruk van het opmerkelijke werk dat tot nu toe is verricht om van Axel Arigato zo'n sterk, onderscheidend en inspirerend merk te maken. Het is een ware weerspiegeling van het talent, de passie en de toewijding van de teams – en ik ben ervan overtuigd dat het potentieel van het merk enorm is,” aldus de nieuwe CEO in zijn bericht.

Zijn voorganger Johansson, die het sneakermerk in 2014 samen met Max Svärdh oprichtte, blijft in de raad van bestuur van het bedrijf. Ook Svärdh blijft in de raad van toezicht, nadat hij zich anderhalf jaar geleden al terugtrok uit de dagelijkse werkzaamheden.