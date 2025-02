B2B-manager bij Tom Tailor vertrekt

Tom Tailor komt zonder B2B-manager te zitten. David Meyer zal na een gezamenlijk besluit op 28 februari 2025 het bedrijf verlaten, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Er is nog geen opvolger benoemd.

Meyer stapte binnen bij Tom Tailor in november 2021. In zijn functie als B2B-manager was hij verantwoordelijk voor de nationale en internationale B2B-activiteiten van het bedrijf. Gedurende zijn tijd bij Tom Tailor speelde hij een grote rol in het ontwikkelen van de B2B-strategie en het versterken van de samenwerking tussen sales teams en zakenpartners, zo is te lezen. Meyer optimaliseerde belangrijke processen, zette nieuwe standaarden en zorgde ervoor dat het bedrijf groeide ondanks uitdagende marktomstandigheden.

“We willen David bedanken voor zijn toezegging en waardevolle inzet voor het ontwikkelen van onze B2B-activiteiten. We wensen hem veel succes in de toekomst”, aldus Gernot Lenz, CEO van Tom Tailor.

Er is nog geen opvolger voor Meyer. Het B2B-team zal dan ook rechtstreeks rapporteren aan Lenz, totdat er een nieuwe strategie is geïmplementeerd.