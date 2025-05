Balenciaga benoemt adjunct-CEO

Nog voor de met spanning verwachte benoeming van een nieuwe creatief directeur heeft Balenciaga een nieuwe plaatsvervangend algemeen directeur (adjunct-CEO) bekendgemaakt.

Nathalie Raynaud, tot nu toe Chief Product Officer van het modehuis, is met onmiddellijke ingang benoemd tot de nieuwe functie van adjunct-CEO, aldus het vakblad Women’s Wear Daily. In haar nieuwe functie rapporteert ze rechtstreeks aan algemeen directeur Gianfranco Gianangeli. Op een verzoek van FashionUnited heeft Balenciaga-moederbedrijf Kering tot nu toe niet gereageerd.

Raynaud was sinds haar aantreden bij Balenciaga in 2021 werkzaam als Chief Product Officer en speelde een sleutelrol bij de succesvolle introductie van nieuwe tassenlijnen. Dit was een belangrijk lichtpuntje voor het label, aangezien accessoires zich in een verder uitdagende luxe-omgeving als groeimarkt hebben bewezen. Ze volgt Laura du Rusquec op, die het bedrijf vorig jaar verliet om algemeen directeur van het Scandinavische label Ganni te worden.

Voor haar overstap naar Balenciaga was Raynaud accessoire-directrice bij het Franse modehuis Lanvin, zo blijkt uit haar profiel op het carrièrenetwerk. Daarvoor leidde ze de accessoire-afdeling bij SMCP en had ze meer dan acht jaar verschillende leidinggevende functies in de product- en marketing voor dameslederwaren en accessoires bij Louis Vuitton. Ze begon haar carrière in 2006 bij Christian Dior Couture.