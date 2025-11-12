Balmain benoemt Antonin Tron tot creatief directeur

Balmain benoemt Antonin Tron tot nieuwe creatief directeur. Tron volgt Olivier Rousteing op, die tot voor kort veertien jaar lang de creatieve leiding had over het Franse luxe modehuis.

In een verklaring op de officiële Instagram-pagina van Balmain zegt Tron dat het een eer is om zich bij het modelabel aan te sluiten. Hij bedankt voorzitter Rachid Mohamed Rachid en CEO Matteo Sgarbossa voor het in hem gestelde vertrouwen.

“Balmain heeft een werkelijk inspirerende geschiedenis,” vervolgt hij. “In de kern belichaamt het huis savoir-faire, cultuur, sensualiteit en elegantie – mode die stralend, precies en gedurfd is. Dit spreekt mij enorm aan, en ik voel me bevoorrecht dat ik de kans krijg om op deze ongelooflijke erfenis voort te bouwen.”

In zijn eigen verklaring zei Sgarbossa: “Antonins benadering van design, geworteld in de kunst van het draperen en de tastbaarheid van stoffen, vormt een voortzetting van Pierre Balmains fundamentele overtuiging dat ‘het maken van kleding de architectuur van beweging is’.

“Net als Balmain ziet Antonin mode als een ruimtelijke kunst, waarbij hij met precisie en emotie rondom het menselijk lichaam bouwt. Antonin zal voortbouwen op het erfgoed van het huis: creativiteit, vakmanschap, elegantie en diepgaande menselijke waarden.”

Balmain in opschudding

De Franse ontwerper kreeg internationale erkenning na de lancering van Atlein in 2016. Hij maakt zijn debuut voor Balmain met de herfst/winter 2026/27-collectie in Parijs, in maart 2026.

Met het damesmodemerk won Tron de First Collections Prize bij de ANDAM awards in 2018. Het merk showde eerder al op Paris Fashion Week, voor het laatst met de AW25-collectie.

Voor de lancering van Atlein maakte Tron deel uit van de ontwerpteams van gerenommeerde modehuizen als Louis Vuitton, Givenchy en Balenciaga. Deze posities bekleedde hij na zijn afstuderen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.

Zijn aanstelling bij Balmain komt op een moment dat het modehuis een nieuw hoofdstuk ingaat onder leiding van Sgarbossa. De directeur trad in april aan en kreeg de taak om de internationale aanwezigheid van het merk te versnellen, het productaanbod te verbeteren en de winkelervaring naar een hoger niveau te tillen.

Rachid voegde eraan toe dat Tron, samen met Sgarbossa, “Balmain naar een overtuigende nieuwe toekomst zal leiden”. “Een die het rijke verleden eert, terwijl ze vol vertrouwen een toekomst vormgeeft die wordt gedefinieerd door creativiteit, moderniteit en elegantie.”