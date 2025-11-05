Olivier Rousteing verlaat Balmain na veertien jaar

Het Franse luxehuis Balmain en creatief directeur Olivier Rousteing scheiden hun wegen. Dit nieuws maakt het modehuis woensdag bekend via sociale media. De aankondiging markeert het einde van een van de langste ambtstermijnen in de recente modegeschiedenis.

“Ik ben diep trots op alles wat ik heb bereikt en oneindig dankbaar voor mijn buitengewone team bij Balmain, mijn gekozen familie, op een plek die de afgelopen veertien jaar mijn thuis was”, aldus Rousteing in een verklaring. “Mijn dank gaat uit naar de heer Rachid Mohamed Rachid en Matteo Sgarbossa voor hun onwrikbare vertrouwen in mij en voor het geven van deze buitengewone kans.”

Balmain maakt te zijner tijd een opvolger voor Rousteing bekend, aldus de mededeling. Over zijn eigen toekomst verklaart de ontwerper dat hij uitkijkt naar de komende hoofdstukken van zijn creatieve reis en deze waardevolle tijd altijd in zijn hart zal bewaren.

“Ik wil Olivier hartelijk bedanken voor het schrijven van zo'n belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van het huis Balmain”, aldus Balmain-CEO Matteo Sgarbossa. “Oliviers bijdrage en passie in de afgelopen jaren zullen een onuitwisbare indruk achterlaten in de modegeschiedenis.”

Tijd van verandering bij Balmain

Olivier Rousteing trad in 2011 op 25-jarige leeftijd in dienst bij Balmain en werd daarmee de jongste niet-oprichtende creatief directeur die sinds Yves Saint Laurent in 1957 bij Dior aan het hoofd stond van een toonaangevend Parijs modehuis. Bovendien schreef hij geschiedenis als eerste zwarte creatief directeur van een traditioneel Frans modehuis in alle ontwerpcategorieën, lang voordat Virgil Abloh in 2018 de leiding van Louis Vuitton Menswear op zich nam.

Het afscheid van Rousteing komt nu in een fase van verandering bij Balmain. In april benoemde het huis al tot CEO. Hij volgde op, die in maart na vier jaar zijn functie had neergelegd. Rachid Mohamed Rachid, voorzitter van Balmain, verklaarde toen dat hij erop vertrouwde dat de energie en de wereldwijde marktkennis van de nieuwe CEO in deze fase van cruciaal belang zouden zijn en dat de samenwerking met de ontwerper zou leiden tot een succesvol hoofdstuk in de geschiedenis van het modehuis.

Nu begint het 80 jaar oude modehuis echter een nieuw hoofdstuk zonder Rousteing, ondanks de voortdurende groei onder zijn creatieve leiding. Volgens het modetijdschrift Vogue behaalde Balmain in 2012, het eerste volledige jaar onder Rousteing, een omzet van 30,4 miljoen euro en een winst van 3,1 miljoen euro. Vorig jaar werd de omzet geschat op ongeveer 300 miljoen euro.