Balmain heeft een nieuwe Chief Marketing Officer

Balmain heeft Bruna Scognamiglio benoemd tot Chief Marketing Officer (CMO). Dit meldt Business of Fashion. Ze zal de rol met ingang van 9 september op zich nemen.

Scognamiglio heeft ruime ervaring in de luxemode. Op haar LinkedIn-pagina is te lezen dat ze vijf en een half jaar heeft gewerkt bij het Italiaanse modebedrijf Ferragamo als directeur. Daarvoor was ze 11 maanden Head of Digital Communication and PR bij Tod's Group. van oktober 2016 tot en met maart 2018 werkte ze bij Coty, verantwoordelijk voor de influencer marketing voor Gucci Beauty.

Scognamiglio volgt Txampi Diz op, de allereerste CMO van Balmain, die in april 2024 het merk verliet om bij Casablanca aan de slag te gaan als CMO.