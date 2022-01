Barbara Martin Coppola nieuwe CEO Decathlon

Decathlon heeft een nieuwe CEO, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Barbara Martin Coppola neemt de functie op zich. Zij volgt in maart dit jaar Michel Aballea op.

Coppola heeft eerder gewerkt voor Ikea, Google, Youtube, Samsung en Texas Instruments. Ze wordt door Decathlon dan ook geroemd voor haar digitale expertise.

“De huidige goede gezondheid van Decathlon en onze sterke ambities moedigen ons aan om de transformatie van ons bedrijfsmodel te versnellen en zo onze positie als wereldleider in de sport beter te laten gelden. Wij zijn ervan overtuigd dat Barbara in staat zal zijn deze transformatie te leiden met respect voor ons team en onze waarden”, aldus Fabien Derville, de voorzitter van Decathlon in het persbericht.

“Ik ben erg blij dat ik me kan aansluiten bij een groep en een merk die me dierbaar zijn. Ik herken me in de waarden en uitdagingen van Decathlon, waarvan de eerste is om sport voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken door middel van steeds effectievere producten en diensten, en zo bij te dragen aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van iedereen,” aldus Barbara Martin Coppola in het bericht.