Bartolomeo Rongone nieuwe CEO van Moncler vanaf een april

Bartolomeo “Leo” Rongone is de nieuwe CEO van Moncler vanaf een april 2026. De manager, momenteel aan het hoofd van Bottega Veneta, verlaat het Kering-merk eind maart.

Luca de Meo, de CEO van Kering, benadrukt in een verklaring: “Ik wil Leo Rongone bedanken voor zijn leiderschap en de belangrijke bijdrage aan Bottega Veneta in de afgelopen zes jaar. Tijdens zijn ambtstermijn heeft hij met zijn team belangrijke mijlpalen bereikt en de voortdurende ontwikkeling van het modehuis ondersteund. Ik wens hem veel succes met zijn toekomstige professionele inspanningen.” Kering laat via de verklaring weten dat het selectieproces voor de volgende CEO van Bottega Veneta momenteel gaande is. De nieuwe CEO wordt binnenkort aangekondigd.

Remo Ruffini wordt uitvoerend voorzitter en behoudt de creatieve leiding van Moncler

In deze nieuwe organisatiestructuur wordt Remo Ruffini uitvoerend voorzitter. Hij behoudt de verantwoordelijkheid voor de creatieve leiding en blijft een primaire rol spelen in het bestuur en de strategische richting van de groep.

“Deze beslissing is onderdeel van een evolutieproces in het bestuur waar het bedrijf al langer over nadenkt. Het stelt de groep in staat om de uitdagingen en kansen van de toekomst beter aan te gaan en het groei- en ontwikkelingstraject te blijven ondersteunen”, aldus een verklaring van Moncler.

Rongone begon zijn carrière in de sector in 2001 bij Fendi. Daar bekleedde hij functies met toenemende verantwoordelijkheid op het gebied van business intelligence, supply chain en client relationship management.

Na meer dan tien jaar bij de LVMH Groep, trad hij in 2012 in dienst bij Kering als chief operating officer van Yves Saint Laurent. Hij was verantwoordelijk voor product en retail en droeg bij aan de groei van het merk. In 2019 werd hij ceo van Bottega Veneta, waar hij met succes leiding gaf aan de strategische positionering van het merk, de creatieve ontwikkeling en de uitbreiding van de wereldwijde activiteiten.

“Het is een toekomstgerichte beslissing en een natuurlijke evolutie van onze bedrijfsorganisatie, ook met het oog op een mogelijke generatiewisseling”, aldus Remo Ruffini. “Moncler is in de loop der jaren gegroeid en heeft zijn horizon geleidelijk verbreed. Vandaag de dag opereren we in een steeds complexere en snel veranderende omgeving. Daarom wilden we onze structuur versterken om te consolideren wat we hebben opgebouwd en een nieuwe ontwikkelingsfase optimaal te ondersteunen.”

“Ik zal met toewijding en passie samenwerken met Remo en het hele management om het bedrijf en zijn merken naar nieuwe mijlpalen te leiden, met volledig respect voor de authentieke waarden die in de loop der jaren de identiteit en kracht ervan hebben bepaald”, aldus Rongone.

Roberto Eggs vertrekt per een maart als chief business en global market officer bij Moncler

Roberto Eggs vertrekt per een maart als chief business en global market officer om een nieuwe professionele fase in te gaan. Eggs zet zijn samenwerking met de groep voort als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur van Moncler spa.