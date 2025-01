Bata benoemt nieuwe Chief Design Officer

Schoenenbedrijf Bata, met hoofdkantoor in Zwitserland, heeft Miguel Esquide benoemd tot nieuwe Chief Design Officer. Het bedrijf wil hiermee zijn wereldwijde creatieve visie versterken.

In een verklaring meldt Bata dat de benoeming volgt op de merkcampagne ter ere van het 130-jarig bestaan vorig jaar en een signaal is van de toewijding aan "innovatie en creativiteit in haar voortdurende reis om verbinding te maken met moderne doelgroepen wereldwijd".

Als Chief Design Officer van Bata zal Esquide toezicht houden op het merk Bata en zijn uitbreidingen, waaronder Bata RedLabel en Bata Comfit. Hij zal gevestigd zijn in Padua, Italië, en zal de creatieve richting van Bata vormgeven en de merkidentiteit versterken om ervoor te zorgen dat Bata relevant is voor de consumenten van vandaag.

Esquide heeft meer dan twintig jaar ervaring bij gerenommeerde merken, waaronder het leiden van schoenontwerp en -strategie bij Inditex voor grote labels zoals Lefties, Zara en Pull&Bear, en het mede-oprichten van het luxe merk 1Concept.

Sandeep Kataria, Chief Executive Officer van Bata, zegt over de benoeming: "Bij Bata versterken we onze toewijding aan designinnovatie door een Chief Design Officer aan te stellen in ons executive team. Deze belangrijke stap weerspiegelt onze visie om design centraal te stellen in de evolutie van ons merk - de basis leggend voor frisse, aantrekkelijke collecties die de toewijding van het merk aan vakmanschap en stijl belichamen.

"Miguel brengt een bewezen vermogen met zich mee om design zowel onderscheidend als commercieel krachtig te maken. Zijn moderne aanpak zal essentieel zijn nu we het merk Bata verder ontwikkelen en diepere verbindingen met consumenten wereldwijd inspireren."

Bata, opgericht in 1894, is een van 's werelds toonaangevende schoenmakers en verkoopt jaarlijks meer dan 150 miljoen paar schoenen. Het staat bekend om zijn hoogwaardige, stijlvolle en comfortabele schoenen voor mannen, vrouwen en kinderen en is aanwezig in meer dan 56 landen wereldwijd.

In september 2024 lanceerde Bata een nieuwe merkcampagne genaamd 'Make Your Way' om het 130-jarig bestaan te vieren, waarmee de hernieuwde focus op stijl, comfort en betaalbaarheid werd weerspiegeld, gericht op een jonger, trendbewust publiek, terwijl tegelijkertijd het sterke erfgoed werd geëerd.