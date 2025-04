Béatrice Héricourt benoemd tot CEO van La Redoute

Met ingang van 22 april aanstaande zal Béatrice Héricourt de functie van algemeen directeur van La Redoute bekleden. Ze rapporteert aan Nicolas Houzé, voorzitter van de directie van de Galeries Lafayette Group, en zal gevestigd zijn in Roubaix, op het hoofdkantoor van het bedrijf.

Met meer dan 25 jaar ervaring in het aansturen van strategieën, inkoop en de transformatie van Franse bedrijven in de omnichannel detailhandel, confectie en woninginrichting, treedt Béatrice Héricourt in dienst bij La Redoute als algemeen directeur.

In deze functie is haar missie om het bedrijf te begeleiden in een nieuwe groeicyclus, in Frankrijk en internationaal, en om haar positionering als e-commerce speler op het gebied van woninginrichting en confectiekleding te versterken.

"Wij zijn ervan overtuigd dat zij over de strategische en operationele competenties beschikt die nodig zijn om de ontwikkeling van het bedrijf te begeleiden en de uitdagingen aan te gaan die voor haar liggen in een turbulente economische context, met de medewerking van alle teams", aldus Nicolas Houzé, voorzitter van de directie van de Galeries Lafayette Group, eigenaar van La Redoute, in een persbericht.

Béatrice Héricourt is afgestudeerd aan de Escem en begon haar carrière in 1997 als auditor bij Arthur Andersen, voordat ze bij Pimkie in dienst trad, waar ze negen jaar werkzaam was binnen de directie collecties en inkoop. Vervolgens werd ze directeur aanbod en inkoop van het merk Tape à l'oeil, een bedrijf gevestigd in de metropool Lille, waar ze drie jaar doorbracht voordat ze in 2011 bij de Kiabi Group in dienst trad. Daar bekleedde ze verschillende sleutelposities voordat ze in 2019 werd benoemd tot algemeen directeur, waar ze een ontwikkelingsstrategie initieerde. In 2023 werd ze algemeen directeur van Electro Dépôt, een functie die ze bekleedde tot januari 2025.