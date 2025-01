'Begg x Co stelt Vanessa Seward aan als creatief directeur'

Het Schotse merk Begg x Co, gespecialiseerd in kasjmier, heeft Vanessa Seward benoemd tot haar nieuwe creatief directeur, zo meldt WWD. Ze presenteert haar eerste collectie voor het merk in de herfst van 2025. De collectie bevat zowel vrouwen-, mannen- als woonmode.

Seward is een Argentijnse modeontwerpster die in Parijs werkt. Ze is vooral bekend om haar gelijknamige modehuis, dat ze in 2011 oprichtte. Ze heeft een achtergrond in haute couture en werkte eerder voor merken als Azzaro en Chanel. Naast mode is ze ook actief als kunstenares en schilder. Haar ontwerpen staan bekend om hun elegante en tijdloze stijl. Seward heeft onlangs een pauze genomen van haar eigen label, maar is nu terug in de modewereld als creatief directeur van Begg x Co.

Begg x Co, opgericht in 1866 en gevestigd in Ayr, Schotland, is bekend om zijn hoogstaande kasjmierproducten en levert naast haar eigen label ook aan andere luxe merken. De nieuwe creatieve leiding van Seward heeft als doel om tijdloze mode-items in kasjmier te creëren, met aandacht voor kleuren en tijdloze ontwerpen.