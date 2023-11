Belgisch modemerk Y/Project benoemt nieuwe CEO

Het Belgische modemerk Y/Project krijgt een nieuwe Chief Executive Officer. Het is Pascal Conte-Jodra die de rol op zich neemt. De nieuwe CEO waait over van modemerk Mugler.

Conte-Jodra wordt in het persbericht omschreven als een ‘vooraanstaande multiculturele’ CEO. Hij heeft meer dan twintig jaar aan ervaring in merkstrategie, algemeen management en operaties binnen wereldwijde mode- en luxemerken op zijn curriculum vitae staan. Zo zat hij in zijn meest recente rol op de stoel als managing director bij de modeafdeling van Mugler. Daarvoor bekleedde hij diverse leidinggevende functies bij Carolina Herrera, Marc Jacobs en Hermès.

De nieuwe CEO heeft een ambitieus groeiplan voor Y/Project klaar liggen. Hij wil van het merk namelijk ‘het meest invloedrijke designermerk in de sector’ maken. Daarbij komt de nadruk te liggen op merkbekendheid en internationale distributie, en initiatieven op het gebied van e-commerce om een ‘naadloze toegankelijkheid voor klanten wereldwijd’ te realiseren. Daarnaast zal Conte-Jodra duurzaamheidsinitiatieven stimuleren die de kern van de eerste pijlers van het merk vormen.

Conte-Jodra over zijn benoeming: “Ik ben echt vereerd en blij om aan deze ongelooflijke reis te beginnen als de CEO van Y/Project. Samenwerken met de visionaire Glenn Martens voegt een extra laag van opwinding en creativiteit toe aan deze onderneming. Onze gedeelde passie en ambitieuze drive sluiten naadloos op elkaar aan, wat een opwindend hoofdstuk belooft voor het merk. Y/Project is niet zomaar een label; het is een baken van creativiteit en innovatie, verankerd in sterke waarden. Onder de diepgaande visie van Glenn Martens, vindt het merk moeiteloos weerklank bij een wereldwijd Gen Z-publiek, waardoor we in de voorhoede van de mode-evolutie staan. Ik sta te popelen om Y/Project naar nieuwe hoogten te leiden, waar innovatie, passie en een toewijding aan authenticiteit onze weg naar succes zullen bepalen.”