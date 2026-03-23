Belgische Chloë Reners wint Italiaanse ITS-prijs

De Belgische Chloë Reners wint de speciale juryprijs van ITS (International Talent Support). De prijsuitreiking van de 24e editie vond op vrijdag 20 maart plaats in Triëst. De prijs is bedoeld voor “ondersteuning op maat, in lijn met haar creatieve behoeften en ambities. Het is meer dan een viering; het is een concrete en duurzame toewijding van de Its Foundation. Dit vertaalt zich in mentorschap, professioneel netwerken en toegang tot kansen in de sector”, aldus de organisatoren.

“Chloë straalt een vriendelijke autoriteit uit, waarbij ze een diepgaande en goed onderbouwde expertise balanceert met een zelfverzekerde toekomstvisie. Ze biedt een broodnodig vrouwelijk perspectief in een sector die nog steeds door mannen wordt gedomineerd. Chloë heeft het potentieel om de leiding te nemen over een modehuis. Ze combineert kalmte, geduld en toewijding en bezit een reeks kwaliteiten die de toekenning van de speciale vermelding van de jury dit jaar rechtvaardigen”, benadrukt de jury in een verklaring. De jury bestaat onder meer uit Andrea Rosso, duurzaamheidsambassadeur van OTB, Barbara Franchin, voorzitter van de ITS Foundation en oprichtster van de ITS Contest, Carlo Capasa, voorzitter van de Camera Nazionale della Moda Italiana, Maximilian Raynor, ontwerper, en Sara Sozzani Maino, creatief directeur van Fondazione Sozzani.

De tien finalisten zijn Darius Betschart (Frankrijk), Steven Chevallier (Frankrijk), Yi Ding (China), Jamie O’Grady (Verenigd Koninkrijk), William Palmer (Verenigd Koninkrijk), Stan Peeters (België), Chloë Reners (België), Tidjane Tall (Frankrijk), Anna Maria Vescovi (Verenigde Staten) en Wenji Wu (China). Zij ontvangen ook een andere prijs. Deze omvat deelname aan een tiendaagse creatieve residentie in Triëst, begeleid door docenten en professionals uit de sector. Daarnaast krijgen ze de kans om hun werk tien maanden lang te presenteren in de tentoonstelling ‘Rise and Shine’ in de ITS Arcademy, Museum of Art in Fashion, en ontvangen ze 10.000 euro.

De OTB Group bood de tien finalisten een educatief bezoek aan de bedrijfslocaties. Hier konden de jonge ontwerpers de productieprocessen van kleding en accessoires van de merken van de groep van dichtbij bekijken. Ook was er een mentor- en coachingsessie over best practices op het gebied van duurzaamheid met experts van het bedrijf.

Andere uitgereikte prijzen zijn de Ray-Ban part of Essilorluxottica award, die naar Steven Chevallier (Frankrijk) ging. De Camera della Moda kende een studiebeurs ter waarde van 5.000 euro toe aan Wenji Wu (China). Wenji Wu ontving ook de Modateca Deanna-prijs. Deze prijs biedt een uitgebreid mentorschap op het gebied van breigoed, waarbij de creatieveling in direct contact wordt gebracht met bedrijven, breifabrieken, spinnerijen en alle werkplaatsen die nuttig kunnen zijn voor de ontwikkeling van zijn projecten.

Fondazione Ferragamo biedt een verblijf in Florence aan Jamie O’Grady (Verenigd Koninkrijk). Dit omvat een meeslepende ervaring in de wereld van Ferragamo en de plaatsen die het werk van oprichter Salvatore Ferragamo inspireerden. De ontwerper ontving ook de Wrad-prijs. Deze laatste prijs omvat een driedaags programma in de Italiaanse modeketen, beginnend bij het hoofdkantoor in Rome. Het is een op maat gemaakt traject, ontworpen om te voldoen aan de behoeften en ambities van de ontwerper. Hij krijgt de kans om zijn werk te presenteren aan belangrijke Italiaanse producenten en merken die relevant zijn voor zijn carrière. Daarnaast krijgt hij toegang tot het team en de middelen van Wrad en Inside Out fashion textiles & Home voor mentorschap, advies en ondersteuning. William Palmer (Verenigd Koninkrijk) ontving de Pitti Immagine award.

