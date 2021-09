Belgische Glenn Martens tweede ontwerper voor Jean Paul Gaultier-samenwerking

Chitose Abe geeft het stokje door aan de Belgische ontwerper Glenn Martens. Martens zal de volgende couture collectie voor Jean Paul Gaultier ontwerpen. De aankondiging is onderdeel van de nieuwe strategie van het Franse modehuis waarbij elke couture collectie door een andere ontwerper wordt gemaakt.

De aankondiging werd door het modehuis zelf gedaan op Instagram. Voor Martens betekent dat hij het druk krijgt aangezien hij niet alleen een collectie moet ontwerpen voor Jean Paul Gaultier, maar hij ook de creatief directeur is van Diesel sindskort en nog steeds zijn eigen merk Y Project heeft. De couture collectie voor Jean Paul Gaultier zal in januari gepresenteerd worden.

De nieuwe strategie van modehuis Jean Paul Gaultier werd begin 2020 bekendgemaakt. De ontwerper zelf zette een stap terug, maar dat betekent niet dat het merk en daarbij de haute couture collecties van het modehuis niet meer blijven bestaan. Elk seizoen wordt een ontwerper uitgenodigd om de codes van het modehuis te herinterpreteren en een haute couture collectie te ontwerpen. Chitose Abe van het merk Sacai was de eerste ontwerper op de lijst. Jean Paul Gaultier is hiermee niet het eerste modehuis dat een dergelijke strategie gebruikt. Moncler doet dit met de Moncler Genius collecties en Emilio Pucci nodigde bijvoorbeeld Christelle Kocher uit om een collectie te maken.

Glenn Martens is de afgelopen jaren al meerdere keren in de prijzen gevallen. Zo won hij met het merk Y/Project de Andam Award in 2017 én 2020. Ook sleepte hij in 2018 een Belgian Fashion Award in de wacht als ‘Designer of the Year'.