Belgische Meryll Rogge niet door naar finale LVMH Prize 2022

De Belgische ontwerper Meryll Rogge is niet door naar de finale van de LVMH Prize 2022 zo blijkt op de website van de wedstrijd. Rogge was in februari als een van de twintig semi-finalisten geselecteerd maar heeft niet een van de acht finale plekken weten te verkrijgen.

De groep finalisten bestaat uit Ashlyn door Ashlynn Park (VS), ERL door Eli Russell Linnetz (VS), Winnie New York door Idris Balagon, Knwls door Charlotte KNowles en Alexandre Arsenault (UK/CA), S.S. Daley door Steven Stokey-Daley (UK), Róisín Pierce (IR), Ryunosukeokazaki door Ryunosuke Okazaki (JP) en Tokyo James door Iniye Tokyo James (NG).

De finalisten komen in aanmerking voor de hoofdprijs van 300.000 euro en een jaar coaching van experts van LVMH. Onder eerdere winnaars van de LVMH Prize bevinden zich Thebe Magugu, Masayuki Ino, Nensi Dojoka en Marine Serre.