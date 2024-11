Belgische ontwerper Glenn Martens gaat samenwerken met H&M

H&M voegt weer een nieuwe naam toe aan de lijst van designer samenwerkingen. In een persbericht meldt H&M de nieuwe samenwerking. Martens meldt het nieuws ook op zijn eigen Instagram-pagina.

De collectie zal in 2025 gelanceerd worden, zo meldt Business of Fashion. Martens sluit zich aan bij ontwerpers als Karl Lagerfeld, Alber Elbaz, Rei Kawakubo en Sonia Rykiel die voor H&M hebben ontworpen.

Martens is bekend bij het grote publiek als de creatief directeur van Diesel. Tot recentelijk was hij ook de creatief directeur van het merk Y/Project. Martens is ook vele malen in de prijzen gevallen, waaronder bij de Belgian Fashion Awards.