Belgische ontwerper Meryll Rogge semi-finalist voor LVMH Prize 2022

Belgische ontwerper Meryll Rogge is een van de semi-finalisten voor de LVMH Prize 2022. Ze neemt het op tegen 19 andere semi-finalisten, zo blijkt op de website van de prestigieuze prijs.

Rogge is een bekende naam in het Belgische modelandschap. Ze studeerde aan de Koninklijke Academie voor de Schone Kunsten Antwerpen. Ze begon haar carrière als womenswear ontwerper bij Marc Jacobs en wisselde na zeven jaar naar Dries van Noten in België. Hier werkte ze vier jaar als hoofd van ontwerp.

Rogge startte in 2019 haar eigen label Meryll Rogge. Ze presenteert hedendaagse damescollecties met klassieke items en tailoring, outerwear en eveningwear - 'in krachtige en onverwachte combinaties', aldus de organisatie van de LVMH Prize op de website.

De Belgische ontwerper viel in 2021 al in de prijzen tijdens de Belgian Fashion Awards. Ze ontving hier de titel van Emerging Talent of the Year. Naast de titel ontving ze een geldprijs van 5.000 euro en het Mode en Kantmuseum in Brussel kocht een silhouette van haar aan voor de vaste collectie.

De volledige lijst van semi-finalisten: