Nieuwe CEO voor Brits kledingmerk Belstaff

Het Britse kledingmerk Belstaff heeft een nieuwe algemeen directeur (CEO): Kerry Byrne. Het bedrijf maakte haar benoeming vorige week bekend via LinkedIn. Byrne is in april al begonnen in haar nieuwe rol. Ze krijgt de taak om Belstaff verder te leiden naar een gezonde en duurzame winstgevendheid.

Byrne werkt al sinds 2021 bij Belstaff. Ze begon als hoofd merchandising en groeide daarna snel door binnen het bedrijf. In oktober 2021 werd ze trading director, vervolgens commercieel directeur, en afgelopen zomer operationeel directeur. Nu is ze dus gepromoveerd tot algemeen directeur.

Voor haar tijd bij Belstaff had Byrne al ruime ervaring in de mode-industrie. Ze werkte onder andere in leidinggevende functies bij het Britse merk Cath Kidston en bij modeconcern Arcadia Group.

Byrne volgt Fran Millar op, die in september vertrok. Millar was CEO van zowel Belstaff als moederbedrijf Ineos Grenadiers en stapte over naar het wielermerk Rapha, waar zij nu algemeen directeur is.

Noot van de redactie: FashionUnited heeft Belstaff om een reactie gevraagd.