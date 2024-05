Benetton krijgt een nieuwe CEO die het tij moet keren

Benetton krijgt een nieuwe CEO. Claudio Sforza zal Massimo Renon vervangen. Hij werd onlangs publiekelijk bekritiseerd door mede-oprichter Luciano Benetton, zeiden bronnen dicht bij het bedrijf op dinsdag.

Sforza, een ‘manager met erkende financiële en industriële expertise’ krijgt de zware taak om ‘de reorganisatie en herlancering van het bedrijf in goede banen te leiden’, melden dezelfde bronnen. Sforza, geboren in 1957, heeft leidinggevende functies bekleed bij een aantal grote Italiaanse concerns. Hij was CEO van gokbedrijf Gamenet en CFO van postbedrijvengroep Poste Italiane.

De benoeming van de heer Sforza moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Benetton-groep op 18 juni, wanneer het mandaat van Massimo Renon afloopt. Luciano Benetton, 89 jaar, kondigde zaterdag aan terug te treden als voorzitter van de Italiaanse familiegroep. Hij beschuldigde zijn chief executive van het achterlaten van ‘een gat van 100 miljoen euro’ na vier jaar aan het roer te staan van het kledingmerk.

De cijfers die dinsdag door de raad van bestuur van Benetton werden aangenomen, bleken echter nog slechter dan de prognoses. Benetton zag het nettoverlies bijna verdrievoudigen tot 230 miljoen euro in 2023, nadat het al een verlies van 81 miljoen euro noteerde in 2022. Dit verlies is met name te wijten aan bijzondere waardeverminderingen van 150 miljoen euro.

“Ik ben verraden”

Sinds 2013 heeft Benetton verliezen opgebouwd van meer dan één miljard euro. De omzet van Benetton bedroeg 1,09 miljard euro, vrijwel onveranderd ten opzichte van 2022. De groep boekte ook een operationeel verlies van 113 miljoen euro. De familieholding Edizione is van plan om ‘het reorganisatie- en herstelplan van de Benetton Group te ondersteunen door 260 miljoen euro te investeren in de komende jaren’, nadat het in de voorgaande drie jaar al 350 miljoen euro had geïnvesteerd. Op zaterdag bekritiseerde Luciano Benetton de heer Renon voor het vernietigen van de rekening van de groep.

“Ik vertrouwde hem en ik had het mis. Ik werd verraden in de ware zin van het woord. Een paar maanden geleden realiseerde ik me dat er iets mis was en dat het beeld van de groep dat het management ons tijdens bestuursvergaderingen voorhield niet echt was”, zei hij in een interview met Corriere della Sera.

Benetton werd in 1965 in Noordoost-Italië opgericht door vier broers en een zus en stond aanvankelijk bekend om zijn zachte wollen truien in een breed scala aan kleuren. Het succes van de “United Colors of Benetton” werd steeds groter en bereikte tussen 1982 en 2000 wereldwijde proporties dankzij de opvallende reclamecampagnes van fotograaf Oliviero Toscani.

Maar het merk maakte daarna moeilijkere tijden door en ging gestaag achteruit, omdat het er niet in slaagde te innoveren in het licht van de “fast fashion”, een trend die wordt gekenmerkt door de snelle vernieuwing van kleding in de uitverkoop en de opkomst van de ketens Zara en H&M. Luciano Benetton nam in 2018 het roer over van het merk in een poging het te keren, maar de benoeming van Massimo Renon als CEO leidde niet tot de verwachte resultaten.