De Franse miljardair Bernard Arnault heeft zijn zeggenschap over de LVMH Group voor de komende drie decennia veiliggesteld. De overgang, die oorspronkelijk bij zijn overlijden zou plaatsvinden, is nu in gang gezet doordat zijn jongste kind, Jean Arnault, 25 jaar wordt, meldt de Italiaanse krant ll Sole 24 Ore. In plaats van de controle over te dragen aan een Belgische stichting, zal deze overgaan naar een commanditaire vennootschap genaamd Financière Agache.

De commanditaire vennootschap heeft zowel algemene vennoten met beheersbevoegdheid als commanditaire vennoten met economische rechten. In dit geval hebben Ludovic en Stéphanie Watine, kinderen van Bernard's overleden zus, het economische voorrecht. De uiteindelijke controle ligt echter bij de beherend vennoot, Agache Commandité.

Het kapitaal van Agache Commandité is gelijk verdeeld onder de vijf kinderen van Bernard Arnault, die gedurende 30 jaar geen aandelen mogen verkopen, zodat de familiecontrole op lange termijn gewaarborgd is. Bernard Arnault, 74 jaar oud, blijft directeur van het bedrijf met onbeperkte bevoegdheden tot hij 95 jaar oud is.

In het derde kwartaal van dit jaar bedroeg de groei van LVMH 14 procent, iets onder de verwachtingen als gevolg van de vertraging van de Chinese economie en de afgenomen Amerikaanse vraag.

Familie opgerichte luxemerken en -concerns behouden vaak familieleden in topfuncties omdat ze worden gezien als meer toegewijd aan het succes op lange termijn en de nalatenschap van het bedrijf, naast het bieden van stabiliteit, gedeelde visie, vertrouwen en controle. Hun emotionele band met de geschiedenis en waarden van het bedrijf kan helpen om stabiliteit en continuïteit te behouden. Hoewel buitenstaanders het soms moeilijk vinden om door te dringen tot leidinggevende posities, is het voor bedrijven van vitaal belang om professioneel management te integreren voor frisse perspectieven en expertise.