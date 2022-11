Bert Verdijck bekleedt functie country manager Sport 2000 GmbH Benelux

Bert Verdijck is vanaf 1 december de nieuwe country manager van Sport 2000 GmbH Benelux, dat maakt het bedrijf bekend via een persbericht. Verdijck leidde eerder al activiteiten van Sport 2000 in België en breidt zijn verantwoordelijkheden nu uit naar Nederland en Luxemburg.

Verdijck rapporteert in deze functie rechtstreeks aan de directie van Sport 2000 GmbH in het Duitse Mainhausen. Dominik Solleder, CEO van Sport 2000, zegt blij te zijn met Verdijck op deze functie: “Door de drie landen samen te voegen onder leiding van een country manager voor de sportsector kunnen we onze internationalisering en het vijflanden netwerk verder bevorderen en onze strategie en formats nog consequent uitrollen”, aldus Solleder in het persbericht.

De nieuwe country manager vervangt Terence Abrahamsen die op eigen verzoek het bedrijf verlaat om een nieuwe uitdaging aan te gaan, blijkt uit het persbericht. “Wij danken Abrahamsen voor zijn succesvolle inzet, de goede samenwerking op lange termijn van acht jaar en wensen hem het allerbeste voor zijn toekomst”, aldus Solleder in het persbericht.