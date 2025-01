Bert Verdijck benoemd tot Algemeen Directeur ANWR Garant Nederland, breidt verantwoordelijkheden uit naar Shoe Divisie

Inkooporganisatie ANWR Garant Nederland heeft Bert Verdijck per 15 januari 2025 officieel benoemd tot Algemeen Directeur, zoals blijkt uit een persbericht van ANWR aan FashionUnited. Na het vertrek van Dennis Beute leidde Verdijck tijdelijk de Shoe Divisie en breidt hij zijn verantwoordelijkheden nu uit naar de Shoe en Sport divisies in Nederland. Verdijck blijft Managing Director van de Sport Divisie in België.

Sinds 2022 leidt Verdijck de Sport Divisie in Nederland en België, en in zijn nieuwe rol zal hij samenwerken met zijn team om bestaande en nieuwe producten en diensten te verbeteren voor retail- en industriepartners. De focus zal liggen op e-commerce, data-analyse, financieel advies en deelname aan beurzen. Verdijck zal rechtstreeks rapporteren aan het management van ANWR Garant International GmbH in Düsseldorf voor de Shoe Divisie en aan het management van Sport 2000 GmbH in Mainhausen voor de Sport Divisie.

Praveen Yadav, CCO van ANWR Garant International, legt uit: “Met de benoeming van Bert Verdijck in deze functie voor beide divisies in Nederland, stemmen we de processen binnen onze organisatie op elkaar af en gebruiken we de daaruit voortvloeiende synergieën om zo goed mogelijk aan de behoeften van onze leden te voldoen."