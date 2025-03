LVMH stelt nieuwe topmannen aan bij Louis Vuitton, Loro Piana en Christian Dior Couture

LVMH voert een grote reorganisatie door in de leiding van zijn luxemerken. Damien Bertrand wordt vanaf 10 juni adjunct-CEO van Louis Vuitton en treedt in 2026 toe tot de Raad van Bestuur. Frédéric Arnault neemt op dezelfde datum het stokje over als CEO van Loro Piana. Pierre-Emmanuel Angeloglou begint op 15 april als adjunct-CEO van Christian Dior Couture.

Met deze benoemingen wil LVMH de groei en strategische koers van zijn modehuizen verder versterken. "Onze merken worden geleid door toegewijde en gepassioneerde leiders. Damien, Frédéric en Pierre-Emmanuel brengen visie, ondernemersgeest en creativiteit mee. Hun streven naar uitmuntendheid helpt ons de dynamische ontwikkeling van onze huizen voort te zetten. Bovendien tonen deze benoemingen aan dat LVMH talent en carrières binnen de groep kan laten groeien," aldus Bernard Arnault, voorzitter en CEO van LVMH in een persbericht.

Louis Vuitton: Bertrand brengt ervaring mee

Bertrand, die in 2021 CEO werd van Loro Piana, rapporteert straks aan Pietro Beccari, CEO van Louis Vuitton. Bij Loro Piana ontwikkelde en implementeerde hij een sterke strategie gericht op merkontwikkeling, kwaliteit en vakmanschap. In zijn nieuwe rol zal hij zich richten op productontwikkeling, merkimago, communicatie en de industrie om het succes van Louis Vuitton voort te zetten.

Loro Piana: Arnault zet zijn leiderschap voort

Arnault, nu nog CEO van LVMH Watches, zal bij Loro Piana zijn passie voor uitzonderlijke kwaliteit en vakmanschap inzetten om het merk naar een nog hoger niveau te tillen. Hij zal ervoor zorgen dat Loro Piana trouw blijft aan zijn unieke erfgoed. Zijn opvolger bij LVMH Watches wordt binnenkort aangekondigd.

Christian Dior Couture: Angeloglou verstevigt zijn positie

Angeloglou rapporteert in zijn nieuwe functie aan Delphine Arnault, CEO van Christian Dior Couture. Sinds zijn komst bij Louis Vuitton in 2019 heeft hij een breed scala aan verantwoordelijkheden op zich genomen, van herenkleding en accessoires tot digitale innovatie en communicatie. In 2022 werd hij benoemd tot Executive Vice President, Strategic Missions, en in 2024 kreeg hij een sleutelrol binnen de Fashion Group-divisie, waar hij onder andere toezicht hield op Fendi.

LVMH prijst zijn toewijding aan kwaliteit en talentontwikkeling: "Pierre-Emmanuel heeft een scherp oog voor mode, kan sterke talenten aantrekken en ontwikkelen, en weet teams te inspireren. Zijn leiderschap zal een aanwinst zijn voor Christian Dior Couture."

Binnenkort maakt LVMH ook de nieuwe CEO van Fendi bekend.