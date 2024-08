Beste carrière-tip ooit ontvangen: Documentairemaker Chanel Trapman

Een tip kan de richting van iemands carrière compleet veranderen. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? FashionUnited blaast deze rubriek uit het archief nieuw leven in en gaat in gesprek met Chanel Trapman, oprichter van PR-bureau Mumster en documentairemaker. Mumster zet met campagnes modepioniers in de spotlights om verduurzaming in de kledingindustrie te versnellen.

Wat is een tip die je altijd hebt onthouden?

Ik moest meteen denken aan: ‘Weten wanneer je moet pieken’. Ik heb destijds stage gelopen bij content marketing bedrijf LVB, het heet nu IO. Mijn stagebegeleider Patrick Severein heeft mij toen die tip gegeven. Het is goed om te weten wanneer je dat gaspedaal moet indrukken.

Het is mij altijd bijgebleven omdat in deze wereld [marketing- en mode, red.] is iedereen bezig zichzelf zichtbaar te maken. Veel mensen hebben het idee dat dat moet, waardoor je veel gaat doen en misschien ook wel gaat forceren. Mijn stagebegeleider heeft mij geleerd dat je moet weten wanneer je zichtbaar moet zijn. Als je iets doet, dat je het ook heel goed doet.

Hoe heeft deze tip doorgewerkt in je carrière?

Mijn bedrijf Mumster is eigenlijk gaan groeien toen ik die tip goed wist toe te passen. Niet zomaar alles tegelijkertijd willen doen en reageren op wat je afkomt, maar heel goed nadenken en keuzes maken. Als je alles tegelijkertijd gaat doen, dan doe je eigenlijk van alles net niks.

Het is moeilijk om goed te weten wanneer te pieken, want je moet daarvoor ook durven stilstaan. Heel goed nadenken over wat je gaat doen, wanneer en waarom precies op dat moment. Je moet je binnen de redelijke grenzen niet laten afleiden.

Voor mij is de tip een soort mantra geworden. Het helpt op momenten wanneer we een branchegenoot iets tofs ziet doen en denken: ‘Dit moeten wij ook’, trouw te blijven aan jezelf en het plan. Het is een reminder waar je mee bezig bent. Het helpt rustig blijven en niet constant te reageren op wat voorbij komt.

Het is ook heel relevant voor wat wij doen als PR-bureau - je creëert momenten voor de bedrijven waarvoor je werkt en dat heeft ook alles te maken met weten wanneer je moet pieken.

Welke tip geef jij altijd aan anderen?

In het gebied van personal branding, maar ook in het algemeen, is het belangrijk om meerdere expertises met elkaar te kunnen combineren. Mijn expertise van duurzame mode en PR zijn samengekomen en dat was een schot in de roos. Het zorgt ervoor dat je een eigen niche creëert en een nieuwe expertise hebt waar veel behoefte aan is.

Hiervoor moet je ook durven vastbijten in dingen en consistent zijn. Want door je te specialiseren kom je in een steeds diepere laag. Veel mensen hoppen tegenwoordig van baan of expertise, uit de angst om iets saai te gaan vinden. Maar juist als je vasthoudt aan een onderwerp, ga je er dieper in en krijg je een expertstatus. Het hoeft dus niet saai te zijn, want je komt elke keer weer een laag dieper.