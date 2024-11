Beste carrière-tip ooit ontvangen: ondernemer Tom Broekman

Een tip kan de richting van iemands carrière compleet veranderen. Wat zijn carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tips hebben zij voor anderen? Deze keer spreken we ondernemer Tom Broekman, vijfde generatie van de familie achter de zaken Broekman en De Rode Winkel in Utrecht.

“Ik mocht als vierjarig jongetje mee met onze chauffeur Kees, pakjes bezorgen bij klanten. Ik was een klein Broekmannetje en dat vond iedereen leuk. Ik wil niet zeggen dat ik toen al wist dat ik bij het bedrijf ging werken, maar het bedrijf heeft altijd een enorme impact op mij gehad. Het was bij ons thuis belangrijk en er gebeurde altijd wel wat.”

“Ik heb dus niet zo’n carrière gehad dat je van de ene job naar de andere gaat. Ik heb wél gezien dat iedere generatie een aantal bijzondere dingen heeft gedaan waardoor het familiebedrijf altijd blijft bestaan.”

Wat is de beste tip die u ooit heeft ontvangen?

“Je netwerk is heel belangrijk, maar het kan ook bloedlink zijn. Dus zorg voor een netwerk dat organisch groeit. Je hebt mensen die echte vrienden zijn en mensen die alleen iets bij je komen halen. Dus maak daar altijd een goede keuze in. Hoe moeilijk het ook is en wat voor mooie praatjes mensen ook hebben, probeer daar doorheen te prikken.”

En is er bijvoorbeeld een specifiek moment waar je nu aan denkt? In je loopbaan?

“Niet een specifiek moment, dit heb ik altijd wel in gedachten gehouden. Omdat we een familiebedrijf hebben en je heel nauw met elkaar samenwerkt, bespreek je als familie het beleid.”

Broekman is een familiebedrijf, inmiddels staat de zesde generatie aan het roer. Zijn er specifieke tips die u van voorgaande generaties heeft meegepakt, of doorgegeven heeft gekregen?

“Je moet zorgen dat de zaken goed afgekaderd zijn met een familiestatuut. Wij hebben dit opgesteld in samenspraak met onze bedrijfsadviseur, notaris, accountant, fiscalist. Houd dit statuut ook elke vijf jaar even tegen het licht aan. Ben je er nog tevreden mee, kun je er nog goed mee werken? Het bedrijfsleven, de financiële wereld én het leven zelf verandert. Zo’n statuut heeft een houdbaarheidsdatum. ”

Heeft u een tip voor professionals die net starten in de mode-industrie?

“Kijk goed naar de financiële mogelijkheden. Slechts de helft van de starters bestaat na vijf jaar nog. Wij zeggen altijd: ‘Als het niet goed voelt - bij twijfel niet inhalen’. Veel startende ondernemers zien vrijheid en onafhankelijkheid als het grote ideaal, maar als het fout gaat, zit je in de problemen. Of je kunt niet meer door een deur met je financiers, want die zijn hun geld kwijt.”

“Soms kun je beter bij een bedrijf grote knecht zijn, dan kleine baas. Het is natuurlijk verleidelijk om de vrijheid te hebben als kleine baas, maar tegenwoordig als je ergens grote knecht bent, kun je ook heel goed bij je werkgever iets regelen om toch die vrijheid te hebben.”

“En als je dan de keuze maakt om voor iets te gaan, zet door. Ga niet na een week bij de pakken neer zitten. Elke baan heeft minder leuke dingen.”