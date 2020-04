Beste carrière-tip ooit ontvangen: Ontwerpduo Schepers Bosman vertelt

Iedereen heeft wel een quote of een carrière-tip die ze hebben gehad, die ze altijd bij blijft. Wat zijn de carriere-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? In deze nieuwe rubriek gaat FashionUnited in gesprek. Deze aflevering: ontwerpduo Schepers Bosman, bestaande uit Anne Bosman en Sanne Schepers.

Welke tip is jullie altijd bijgebleven?

Anne:

”Simple can be good. I said ‘can’ be good, it does not always apply to everything.” Peter Jensen, docent MA Central Saint Martins London, in 2014

Sanne:

”Don’t show everything, keep the mystery intact.” Pierre Berge, partner van Yves Saint Laurent en oprichter/lecturer van MA Institut Français de la mode Paris, in 2011

Hoe werkt deze tip door in jullie werk en dagelijks leven?

Sanne: “Dit gesprek met Pierre Bergé is me altijd bijgebleven en zijn advies pas ik nog elke dag toe in ons werk. “Don’t show everything, keep the mystery intact’, gaat over het creëren van een bepaald verlangen, doordat je niet alles laat zien. Je ontwerpt niet alleen de collectie, maar ook je hele bedrijf en het beeld wat je daarvan naar buiten brengt.”

“Het ontwerpen van collecties en het bedrijf, is een doorlopend gesprek tussen Anne en mij. Het is een constante ontwikkeling, waarbij we al onze ideeën en beelden met elkaar bespreken. Het resultaat is vaak een combinatie van al die dingen, maar we kiezen altijd voor de meest interessante versie. Soms worden bepaalde ideeën compleet geschrapt, omdat we vinden dat dat beter is voor het eindresultaat.”

“Dit proces heeft tijd en ruimte nodig om zo vrij mogelijk te groeien. Sommige momenten delen we met de buitenwereld, maar een groot deel blijft privé. We vormen eerst onze eigen mening en beeld, voordat de hele wereld zijn mening geeft. Als de collectie uiteindelijk wordt gepubliceerd en verkocht, hebben wij eigenlijk al afscheid genomen. Dan gaat het werk zijn eigen leven leiden.”

Anne: “Dit was tijdens de lessen met Louise Wilson (hoofd Central Saint Martins) en menswear docent Peter Jensen. Ik had altijd het gevoel dat het meer en meer moest zijn, waardoor de Peter kwam met de opmerking “Simpel can be good.”. Waarna snel een disclaimer kwam dat niet iedere vorm van simpel goed was. Dit heeft allemaal te maken met een goede ontwikkeling, ontwerpproces, visie, smaak en alles wat er nog meer bij komt kijken om modeontwerper te worden, zeiden ze.”

“Bij Schepers Bosman hoeft het niet meteen spektakel en over de top te zijn, de kunst is met minimale ingrepen een maximaal effect te creëren. Dit geldt voor alle aspecten, ontwerp, het merk, ons leven. Het is heel verleidelijk om maar meer en meer en meer op een ontwerp te gooien, dan lijkt het meteen spectaculair. Maar wat houd je over als je al die schillen af gaat pellen? Een sterke kern, daar houden we meer van. Ons werk schreeuw niet, maar fluistert.”

Wat is jullie tip voor anderen?

“Praat niet teveel over wat je wilt doen, doe het gewoon!”

Beeld: Team Schepers Bosman