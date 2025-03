Bestseller benoemt Sumit Dhingra tot Country Director India

Sumit Dhingra neemt de leiding over de Indiase markt van Bestseller Group.

Dhingra begint per 1 juni aan zijn nieuwe rol als Country Director voor India bij het Deense kledingconcern, zo maakte Bestseller woensdag bekend. Hij volgt Vineet Gautam op, die de functie vorig jaar heeft neergelegd.

De nieuwe directeur voor India heeft meer dan 20 jaar ervaring in de mode- en lifestylebranche en beschikt over expertise op het gebied van bedrijfsmanagement, merkbouw, retailuitbreiding en strategische groei.

Hij deed zijn ervaring op bij wereldwijde en Indiase merken. Zijn carrière begon bij het Indiase kledingconcern Aditya Birla Fashion and Lifestyle. Hij was ook werkzaam voor de kledingaanbieder United Colors of Benetton en Arvind Fashions. Dhingra komt over van Crocs, waar hij de afgelopen vijf jaar verschillende leidinggevende functies bekleedde. Bij de Amerikaanse schoenenfabrikant leidde hij de bedrijfsactiviteiten in India, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Afrika.

"Sumit heeft uitgebreide ervaring in de modebranche en een leiderschapsstijl die goed past bij Bestseller en onze doelstellingen in India", aldus Bestseller CEO Anders Holch Povlsen. "We blijven ons richten op de groei van onze activiteiten in deze markt, en ik heb er alle vertrouwen in dat Sumit, samen met het team, zal bijdragen aan het stimuleren van deze groei."

India is een belangrijke markt voor het moederbedrijf van merken zoals Vero Moda en Jack & Jones en het concern is van plan om daar zijn aanwezigheid verder te versterken, aldus de CEO van Bestseller.