Bestseller: Only-merkdirecteur Finn Poulsen geeft leiding over

Only-directeur Finn Poulsen geeft de leiding van het Deense damesmodemerk over.

Per één augustus neemt Søren Hedensted als merkdirecteur de leiding over. Dit maakte Only vrijdag bekend op het zakelijke netwerk LinkedIn. Hij wordt hierin ondersteund door adjunct-directeur Heidi Langager.

Hedensted werkt naar eigen zeggen al meer dan zeven jaar voor Only, meest recent als e-commerce directeur. Poulsens plaatsvervanger is met meer dan tweeëntwintig jaar een echte Only-veteraan. Zijn laatste functie was inkoop- en productdirecteur.

Naast Hedensted en Langager bestaat het managementteam verder uit Margaretha Thygesen Mikkelsen, inkoop- en ontwerpdirecteur; Tonni Korsgaard, financieel directeur; Victor Hallgren Pinholt, merkdirecteur Only & Sons; en Allan Svinth, directeur Only Stores.

Poulsen blijft aan bij Only als voorzitter, CEO en partner van Only Stores. Hij is tevens bestuurslid van de Only-moedermaatschappij Bestseller.