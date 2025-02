Bever organiseert wervingsdag voor nieuwe winkel in Utrecht The Wall

Kennismakings wandeling op Landgoed Haarzuilens

Bever, de Nederlandse retailer gespecialiseerd in outdoorartikelen, organiseert op vrijdag 28 februari een wervingsdag op Landgoed Haarzuilens ter voorbereiding van de opening van hun nieuwe winkel in Utrecht The Wall. Deze dag biedt potentiële medewerkers de gelegenheid om het team te ontmoeten en de avontuurlijke bedrijfscultuur van Bever te ervaren.

De wervingsdag vindt plaats op het idyllische Landgoed Haarzuilens, bekend om zijn uitgestrekte natuur en het imposante Kasteel de Haar. Tijdens een ontspannen boswandeling krijgen kandidaten de kans om met huidige medewerkers in gesprek te gaan en meer te leren over de functies binnen de nieuwe winkel. De gesprekken worden in verschillende tijdslots georganiseerd, die vooraf worden afgestemd met de deelnemers.

Avontuur beginnen bij Bever?

Voor de nieuwe winkel in Utrecht The Wall zoekt Bever gepassioneerde outdoorliefhebbers met een commerciële en klantgerichte instelling. Kandidaten dienen affiniteit te hebben met buitensport en actief bezig te zijn met duurzaamheid en innovatieve producten. Ervaring in de retail is een pluspunt, maar het belangrijkste is een proactieve houding en de bereidheid om klanten deskundig te adviseren over outdooruitrusting. Bever moedigt zowel starters als ervaren verkoopprofessionals aan om zich aan te melden, waarbij doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie centraal staan.

Aanmelden voor de wervingsdag

Geïnteresseerden die willen deelnemen aan de wervingsdag op 28 februari worden aangemoedigd om zich tijdig aan te melden. Tijdens deze dag kunnen kandidaten niet alleen meer te weten komen over de beschikbare functies, maar ook over Bevers inzet voor duurzaamheid en innovatie binnen de retailsector.

Met de opening van de nieuwe winkel in Utrecht The Wall en de organisatie van deze wervingsdag toont Bever haar voortdurende groei en toewijding aan het versterken van haar team met gepassioneerde professionals die de buitenwereld een warm hart toedragen.