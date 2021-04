Bevestigd: creatief directeur Paul Andrew verlaat Salvatore Ferragamo

Na maanden van berichten in de media, bevestigt modemerk Salvatore Ferragamo nu ook het vertrek van creatief directeur Paul Andrew. De ontwerper zal in mei het modemerk verlaten om ‘andere kansen na te jagen’, aldus het persbericht.

Het ontwerp van de nieuwe collecties van Salvatore Ferragamo wordt door het inhouse ontwerpteam van het modehuis overgenomen. Andrew sloot zich in 2016 bij het Italiaanse modemerk aan toen hij de rol van dames schoenenontwerper op zich nam. In 2019 werd hij aangesteld als creatief directeur voor alle productcategorieën.

“Ik ben zeer geïnspireerd door de intelligentie en technische meesterschap van Salvatore Ferragamo, een man waarvan zijn genialiteit het bedrijf heeft gebouwd dat vandaag de dag zijn naam nog draagt,” aldus Andrew in het bericht. “Het was een eer om zijn erfgoed voort te zetten en nieuw leven te geven. Ik zal altijd dankbaar zijn voor deze kan en ik ben trots op het werk dat we hebben bereikt en voel mij aangemoedigd om verder te creëren met integriteit en overtuiging.”