Bijenkorf-moederbedrijf Selfridges Group krijgt nieuwe CEO

Selfridges Group krijgt in mei 2024 een nieuwe CEO. Op dat moment neemt André Maeder de rol op zich. Hij treedt eerder al terug als managing director van de KaDeWe Group in Duitsland. Maeder krijgt hierdoor naast Selfridges ook de ketens De Bijenkorf en Brown Thomas Arnotts onder zich, aangezien de Selfridges Group het moederbedrijf is van deze warenhuizen.

Eind oktober legt Maeder zijn functie bij de KaDeWe Group neer. Hier wordt hij tijdelijk opgevolgd door Michael Peterseim, zo blijkt uit een persbericht. Daarnaast wordt de leiding van de Duitse groep versterkt met Janina Schüßler (directeur marketing en communicatie) en Julia Lehmann (directeur merchandise management).

Begin dit jaar werd André Maeder al benoemd tot CEO van de European Luxury Department Store Group. Deze functie zou hij naast zijn werk voor KaDeWe vervullen. Of hij de rol bij European Luxury Department Store Group blijft vervullen is op dit moment onduidelijk.