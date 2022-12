Bijna 2023: Dit zijn de lessen en wensen van vier succesvolle modeprofessionals

Na twee jaar stoeien gaf covid eindelijk weer vrij baan aan de modewereld om te groeien, maar 2022 werd wederom niet makkelijk. Binnen no-time waren er nieuwe uitdagingen, zoals een oorlog met economische gevolgen.

Gelukkig heeft verandering de neiging om juist door te zetten als het moeilijk wordt. Zo pasten retailers zich vliegensvlug aan om de groeiende e-commerce markt bij te houden, verdiepten modemerken zich in duurzaamheid en verrijkten nieuwe creatieven de markt. FashionUnited vroeg vier van hen naar hun geleerde lessen én plannen voor ’23.

Michael Musanda

Michael Musanda is CEO van startup Lalaland. Het fashiontech-bedrijf creëert van alles voor ‘digital’. Het begon met de productie van e-commerce fotomodellen met artificiële intelligente, waarvoor afgelopen zomer nog 2,1 miljoen euro kapitaal werd binnengehaald.

Welke hoop had je voor het jaar 2022 en is die uitgekomen?

Toen ik uit de pandemie kwam, verwachtte ik een voortdurende groei van mode-e-commerce. Verrassend genoeg stagneerde het pas in de afgelopen maanden, met drastische gevolgen voor onze strategische keuzes. We richtten ons hiervoor vooral op digitale fotomodellen. Nu zijn we bezig met design, merchandising en b2b wholesale. Onze avatars worden gebruikt voor het maken van CAD en 3D-kledingproducten.

Wat zou je mee willen nemen in 2022 en wat wil je achterlaten?

In 2022 zagen we dat de hele markt zich begon open te stellen voor onze digitale modellen. Er is een enorme rugwind voor generatieve artificiële intelligentie geweest, waardoor de markt zich erin is gaan verdiepen en een meer accepterende houding is gaan aannemen rondom deze nieuwe technologieën. Ik hoop dat in 2023 te blijven zien. Helaas zag het jaar 2022 ook veel e-commerce modemerken die de rijke diversiteit aan mensen nog niet goed vertegenwoordigden. Daar willen we in 2022 vanaf.

Michael Musandu. Beeld door Arjan Benning

Wat verwacht je te zien in 2023?

In 2023 gaat Lalaland merken helpen met hun digitale transactie. Door aanhoudende problematiek in toeleveringsketens zal de behoefte hieraan waarschijnlijk toenemen. De meest veerkrachtige, best concurrerende merken zullen kostenbeheersing zorgvuldig combineren met strategische investeringen. Dat kan bijvoorbeeld door de adoptie van digitaal productontwerp en digitale b2b-groothandelsprocessen, waarin digitale modellen een fundamentele rol zullen spelen.

Wat zou je als afsluiter willen zeggen tegen je collega’s uit de modewereld?

In een wereld die voortdurend verandert, is ‘geen risico’s nemen’ het grootste risico dat je kunt nemen. Ik hoop dat modeprofessionals de moed zullen hebben in 2023 om beslissingen te nemen op basis van opwaarts potentieel en niet op basis van neerwaarts risico.

Nanette Hogervorst

Nanette Hogervorst lanceerde in 2020 de Sustainable Fashion Gift Card om duurzame mode zichtbaarder en toegankelijker te maken. Alle 80+ aangesloten merken zijn duurzaam. Daar is grondig op gecontroleerd.

Welke verwachting had je voor 2022?

Dat kleding lenen onder consumenten en merken populairder zou worden, vanwege nieuwe spelers en groeiende media-aandacht in 2021. We zien inderdaad dat steeds meer merken dit een interessante manier vinden om bij te dragen aan verduurzaming. Die interesse zou te maken kunnen hebben met de UPV die eraan zit te komen.

Is er iets dat je mee wil nemen uit 2022 of juist niet?

Het doet pijn dat een mooi modemerk als Kings of Indigo vanwege de lastige tijden faillissement heeft moeten aanvragen, terwijl Shein tegenwoordig groter is dan Zara. Shein zou ik (failliet) achter me willen laten in 2022 en ik zou prachtige, duurzame merken willen meenemen naar 2023.

Nanette Hogervorst. Beeld door Angela de Vlaming

Wat voor beeld heb je op dit moment bij 2023?

Een duurzame levensstijl wordt populairder vanwege de kosten – omdat onze bestedingsruimte minder wordt. Daardoor zullen consumenten denk ik eerder geneigd zijn tweedehands te kopen, minder te kopen en maar wat langer met kleding te doen. Transparantie wordt belangrijker en er zullen nieuwe (geautomatiseerde) tools komen om impact te meten. We gaan meer horen over het PEF label en de SCRD en bedrijven moeten daarvoor gaan zorgen dat hun dataverzameling op orde is. De ontwikkelingen op gebied van digitale mode zal ook doorzetten. Het is denk ik een kwestie van tijd tot onze digitale identiteit zich ook in digitale kleding zal gaan uiten.

En heb je nieuwjaarswensen voor je collega’s?

Ik hoop op een mooi 2023 voor iedereen waarbij – naast onze eigen broodnodige inzet – overheid en consument het de industrie wat makkelijker maken om significante stappen te zetten naar het verduurzamen van het product dat ons allemaal bindt: kleding.

Nico Vanderveen

Nico Vanderveen is algemeen directeur van Vanderveen in Assen. Het grootste zelfstandige warenhuis in Nederland ontving dit jaar twee grote prijzen.

Een jaar vol nieuwe kansen is bijna voorbij. Hoe kijk je erop terug?

We ervoeren in 2021 al veel voorpret in het voorbereiden van het 125-jarige jubileum van ons warenhuis. Die prachtige start leidde tot een mooie reeks jubileumactiviteiten. De toekenningen van de Europese retail jaarprijs (EK Passion Star Award) en de Amerikaanse retail jaarprijs (GIA-NL Award) hadden we in de verste verte níet verwacht; daar zijn we nog een beetje beduusd van.

Nu het jaar bijna is afgelopen, wat zou je mee willen nemen uit 2022 en wat niet?

We hopen dat de opgedane arbeidsvitaminen nog héél lang zullen nawerken en dat we het ‘grand magasin’ nóg een beetje completer kunnen maken. Onze warenhuisclusters staan met de huidige zestig afdelingsspecialisten als een huis en het stadshart van Assen klopt krachtig, dus een dagje Assen wordt steeds aantrekkelijker. Ik zou verkoop van producten met een te belastende ecologische footprint graag achter me willen laten en willen switchen naar een circulaire collectie.

Warenhuis Vanderveen in Assen. Beeld via Vanderveen.

Hoe zie je 2023 tegemoet?

Als een jaar waarin duurzaamheidswetgeving steeds beter wordt verankerd en gehandhaafd. In sporttermen: de lijnen op het veld moeten mijns inziens helderder worden en de scheidsrechter dient professioneler toe te zien op ‘fair play’, zodat we een mooie pot kunnen spelen. We prijzen ons gelukkig met gemotiveerde en geëngageerde afdelingspartners, dus we gaan de uitdagingen van 2023 heel graag aan.

Wat wens je andere modeprofessionals toe voor het nieuwe jaar?

Heel veel blije klanten. Toen eind 19e eeuw de eerste ‘grand magasins’ openden, was het modebeeld totaal anders dan nu; onze vier dochters poseerden in de dracht van die tijd ten behoeve van onze jubileumexpositie. Dat terugkijken heeft ons flink tot vooruitkijken gestimuleerd. Waar worden onze klanten de komende jaren blij van?

Tessa de Boer

Tessa de Boer is de helft van Maison the Faux samen met Joris Suk. Het ontwerpersduo vestigde in 2013 hun 'humanwear' label in Arnhem. De boodschap van het couturehuis is om ruimdenkende mode te maken die tegen de bestaande kaders schopt.

2022 ligt achter je. Was het alles waar je van gedroomd had?

We hoopten erop om weer echt vrijheid te ervaren in het ontwikkelen van projecten en misschien zelfs alweer internationale stappen te zetten. Dat de blik die daarvoor nogal naar binnen was gekeerd door alle corona maatregelen weer open kon. En dat is waargemaakt.

Wat mag er mee naar 2022 en wat zou je juist achter willen laten?

Goed was de voorwaartse beweging waardoor mode zich gaan kan doorontwikkelen. In deze nogal roerige, veranderlijke wereld gaan mensen kritischer kijken naar hun werkpraktijk en de accenten leggen op urgentie. Ik denk dat het goed is als we dat vasthouden. Wat moet achterblijven? Oude gewoontes en hyperconsumentisme van mode dat iedereen in stand houdt, terwijl er eigenlijk geen plek meer voor is.

Joris Suk en Tessa de Boer van Maison the Faux. Foto: Matthijs Immink

Hoe ziet jouw lievelings-2023 eruit?

2023 wordt hopelijk het jaar waarin we echt weer internationale stappen kunnen zetten. Dat is in 2022 alweer een beetje begonnen en we kijken er heel erg naar uit om ons blikveld weer opnieuw te kunnen verbreden.

Heb je een nieuwjaarswens voor andere modepro’s?

Veel ruimte voor nieuwe ideeën, experimenten en mooie nieuwe initiatieven om te groeien. Ik wens iedereen vooral veel creativiteit toe – dat we elkaar als professionals onderling ook mogen inspireren en van mode een nog mooier vak mogen maken dan het al is.