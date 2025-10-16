BioFluff stelt Luke Henning aan als interim-CEO om groei te versnellen

BioFluff, het innovatieve bedrijf in plantaardige alternatieven voor bont, heeft Circ mede-oprichter Luke Henning aangesteld als interim-CEO. Zijn doel is de ‘marktgroei te versnellen’ voor de start-up in biomaterialen.

Henning was de afgelopen twee jaar voorzitter van de raad van bestuur van BioFluff. Hij zal het bedrijf leiden bij de opschaling van de commerciële activiteiten en de versnelling van de markttoegang voor zijn duurzame bontalternatieven.

Hij brengt uitgebreide ervaring in duurzame materialen mee. Henning is mede-oprichter van Circ, de textiel-naar-textiel recycler, en was daar commercieel directeur. Vanaf 2013 speelde Henning een instrumentale rol in de opbouw van de financiële basis en de operationele strategie achter het commerciële succes en de wereldwijde expansie van Circ.

In een verklaring laat BioFluff weten dat de aanstelling op een strategisch moment komt. Het bedrijf, dat innovatieve en duurzame plantaardige alternatieven biedt voor dierlijke en plastic stoffen, richt zich momenteel op de uitbreiding van zijn verkoop- en distributiekanalen in de mode-, interieur- en speelgoedmarkt.

In een reactie op zijn aanstelling zegt Henning: “Dit is een cruciaal moment voor de industrie. De tijd dringt voor de overgang naar duurzame materialen, en BioFluff heeft oplossingen ontwikkeld die nu klaar zijn voor de markt.

“Mijn focus ligt op het versnellen van de marktintroductie van deze producten, zodat we een echt verschil kunnen maken.”

Luke Henning, interim-CEO van BioFluff Beeld: BioFluff

Start-up in biomaterialen BioFluff benoemt nieuwe interim-CEO en kondigt nieuwe investeringsronde aan voor productieschaling

BioFluff wil de bont-, pluche- en comfortmaterialenindustrie opnieuw vormgeven. Het bedrijf heeft een uniek ‘drop-in’ productiemodel, waarmee het gebruikmaakt van bestaande productiecapaciteit, voornamelijk binnen Europa. Dit voorkomt de noodzaak van grote kapitaaluitgaven voor nieuwe fabrieken. Deze aanpak maakt snelle opschaling mogelijk en positioneert het bedrijf om te voldoen aan de groeiende vraag in meerdere marktsegmenten, zonder de lange bouwtijden die kenmerkend zijn voor ondernemingen in nieuwe materialen.

In december 2023 lanceerde het bedrijf in biomaterialen Savian by BioFluff. Dit is een honderd procent plantaardig, volledig plastic- en GMO-vrij materiaal. Het is het eerste luxe, natuurlijke materiaal van het bedrijf, gemaakt in Italië, dat plantaardige vezels, ambachtelijk vakmanschap en biotechnologie combineert. Savian wordt omschreven als ‘een baanbrekende collectie van bont-, shearling- en fleece-achtige stoffen, vervaardigd uit natuurlijke plantenvezels die zijn ontwikkeld met eigen technologieën’. Het maakt gebruik van een proces dat de ‘CO2-uitstoot aanzienlijk vermindert’.

Naast een nieuwe interim-CEO kondigde BioFluff ook aan 2,5 miljoen Amerikaanse dollar op te halen. Dit is voor de opschaling van de productie, de uitbreiding van het verkoopteam en de opbouw van voorraad voor een snellere orderafhandeling. De financiering zal voornamelijk de teamgroei en productie-uitbreiding ondersteunen voor de drie productlijnen van BioFluff. Deze bedienen de luxemode, massamarkttoepassingen, waaronder pluchen speelgoed, interieurs en woninginrichting.

Om deze groeifase te ondersteunen, heeft BioFluff ook drie nieuwe strategische adviseurs aangesteld. Zij vormen een uitgebreid adviesnetwerk met ‘diepgaande expertise in de commercialisering van biomaterialen, marktuitbreiding en ontwikkeling’ om het opschalingstraject van BioFluff te ondersteunen. Deze adviseurs zijn: Matt Scullin, directeur van MycoWorks; Chloe Reuter, mede-oprichtster van Reuter Communications; en Shashin Surti, mede-oprichter van The Merido.

In 2023 sloot BioFluff een startfinancieringsronde van 2,5 miljoen Amerikaanse dollar af, geleid door Astanor Ventures. Astanor Ventures is gespecialiseerd in impactinvesteringen in agrifood-technologie. Dit volgde op een pre-seed ronde in 2022, waarin het bedrijf 0,5 miljoen Amerikaanse dollar ophaalde onder leiding van SOSV, PDS Limited en Joyance Partners.