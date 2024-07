Bivolino.com heeft een nieuwe CEO

Bivolino.com heeft Louis de Cartier benoemd tot nieuwe CEO. Michel Bijvoet, oprichter en meer dan 26 jaar CEO van de online winkel voor op maat gemaakte overhemden, laat in een persbericht weten het bedrijf over te dragen "aan de volgende generatie."

De Cartier is een dynamische ondernemer. In 2022 richtte hij Cultra op, een bedrijf dat duurzame en kwalitatieve zakmessen verkoopt. Daarvoor was hij bijna drie jaar werkzaam bij Bieren & Regio's, een bedrijf dat hij mede oprichtte en managede. Sinds maart 2024 is De Cartier werkzaam bij Bivolino.com als directeur. Nu is hij de nieuwe CEO van het bedrijf. “Met zijn expertise in merkcreatie belichaamt Louis perfect de ambitie van Bivolino,” aldus Bijvoet in het persbericht.

De nieuwe CEO van Bivolino.com deelt in een bericht op LinkedIn: “Ik ben blij om mijn nieuwe positie als CEO van Bivolino aan te kondigen en ben er erg trots op dat Michel Bijvoet na 25 jaar uitmuntendheid het vertrouwen heeft om dit Belgische familiebedrijf te leiden met de volgende generatie.”

Bivolino.com is in 1998 opgericht door Michel Bijvoet. Het bedrijf verkoopt op maat gemaakte kleding op aanvraag, uitsluitend online. “Het is het tegenovergestelde van massaproductie en wegwerpartikelen, en biedt oplossingen voor veel problemen in de mode-industrie," aldus De Cartier in het persbericht. Hij vult aan: "Het vermindert afval, benadrukt vakmanschap en innovatie, en biedt een persoonlijkere – en gepersonaliseerde – relatie met wat we dragen."