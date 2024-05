‘Body inclusivity’ ontwerper Sinéad O’Dwyer wint Zalando Visionary Award 2024

Ontwerper Sinéad O’Dwyer is de nieuwe ontvanger van de Zalando Visionary Award. De ontwerper richt zich met haar collectie op ‘body diversity’ en inclusiviteit. Dankzij het winnen van de prijs zal O’Dwyer nu met steun van Zalando haar debuut kunnen maken op Copenhagen Fashion Week in augustus van dit jaar, zo is te lezen in het persbericht.

“Het winnen van de Zalando Visionary Award is zo'n eer en buitengewoon betekenisvol voor het bedrijf, vooral in deze onzekere tijd voor onafhankelijke merken. Het geeft ons de steun om onze missie voort te zetten en verder te bouwen op het werk dat we hebben gedaan om een meer uitgebreide en rechtvaardige visie op schoonheid aan de wereld te brengen,” aldus O’Dwyer in het persbericht. “Lichamelijke diversiteit is onze inspiratie en drijfveer en we geloven dat inclusief ontwerpen de enige manier is om ethische, duurzame, functionele en moderne kleding te creëren. We kunnen niet wachten om naar de Copenhagen Fashion Week te komen en dit werk met een nieuw platform en publiek te delen.” O’Dwyer ontvangt ook een geldprijs ter waarde van 50.000 euro.

O’Dwyer richt zich al lange tijd op het ontwikkelen van kleding voor diverse lichaamsvormen en maten. Ze wordt door de jury geroemd voor haar ‘onvermoeibare toewijding aan innovatie’. “Door de lichaamsvorm als inspiratie te nemen voor de collectie en het traditionele patroontekenen te vermijden, maar juist echte mensen te casten, laat Sinéad innovatie en inclusiviteit zien als de basis van haar merk”, aldus de jury.

Een van de ontwerper van Sinéad O'Dwyer voor SS24 Credits: Zalando.

