Bol.com zet verder in op mode met aanstelling stylist Lonneke Nooteboom als 'chef mode'

Bol.com zet een verdere stap in het realiseren van de ambitie om een volwaardig modeplatform te worden. De e-tailer stelt namelijk modestylist Lonneke Nooteboom aan als 'chef mode' zo is te lezen in een persbericht.

Nooteboom gaat voor het platform styling-tips en over modetrend schrijven. Deze worden gepubliceerd op een speciale pagina op Bol.com. Nooteboom zit al ruim 20 jaar in het vakvan stylist en personal shopper en schrijft voor onder andere tijdschriften zoals Elegance en Talkies Magazine.

Daarbij krijgen consumenten tips van Nooteboom te zien als zij een kledingstuk bekijken over hoe ze het kunnen combineren en stijlen. "Op deze manier laat zij consumenten kennismaken met het veelzijdige karakter van het mode-assortiment van Bol.com."