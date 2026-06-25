Bol-topman in het bestuur van Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org heeft versterking in het algemeen bestuur. Jorn Palm, Chief Legal Officer bij Bol is toegetreden, zo blijkt uit een persbericht.

Palm meldt in het bericht: “De e-commercesector speelt een grote rol in het dagelijks leven van miljoenen Nederlanders. Juist daarom is het belangrijk dat we blijven investeren in vertrouwen, veiligheid en een gelijk speelveld. Ik kijk er enorm naar uit om vanuit mijn ervaring bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van een verantwoorde en toekomstbestendige sector.”

In de functie neemt hij ervaring op het gebied van corporate governance, compliance en risicomanagement mee. Thuiswinkel.org meldt dat de benoeming van Palm een onderstreping is van het belang van samenwerking en vertegenwoordiging binnen de e-commerce sector. “De vereniging zet zich samen met haar leden in voor een toekomstbestendige e-commerce, waarin innovatie hand in hand gaat met verantwoordelijkheid richting consument en samenleving”, aldus het bericht.