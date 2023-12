Bonprix benoemt nieuwe CEO

De Duitse Bonprix krijgt per 1 april 2024 een nieuwe Chief Executive Officer. Torben Hansen neemt vanaf dan het stokje over van Richard Gottwald, die eind mei 2024 met pensioen gaat.

Hansen waait over van Bringmeister waar hij op de stoel zat als Managing Director. Daarvoor werkte hij tussen 2014 en 2022 als Vice President Recommerce bij Zalando. In die tijd zette hij de online resale voor mode op.

“Zijn professionele carrière is indrukwekkend en wordt gekenmerkt door uitstekende prestaties, ondernemingszin en strategische vaardigheden in verschillende bedrijfstakken, niet in de laatste plaats in het modesegment. Hansen heeft daarom precies de vaardigheden en expertise die nodig zijn om Bonprix naar een duurzaam succesvolle toekomst te leiden”, aldus Marcus Ackermann, Executive Board Member Multichannel Distance Selling bij Otto Group, in het persbericht.

Hansen treedt in de schoenen van Gottwald, die sinds 2019 CEO was van Bonprix.