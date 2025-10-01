Bonprix: CEO Torben Hansen vertrekt – Nicolai Johannsen wordt de nieuwe Chief Marketing Officer

Wisseling aan de top bij Bonprix. Chief Executive Officer Torben Hansen verlaat het bedrijf per 31 oktober. Een verschil van inzicht over de strategische koers van het bedrijf is de reden voor het vertrek. De scheiding is in goed overleg, zo meldt de dochteronderneming van de Hamburgse retailgroep Otto Group woensdag.

Hansen bekleedde de functie van CEO sinds het voorjaar van 2024, na de opvolging van Richard Gottwald. Hij was ook verantwoordelijk voor Brand & Content, Digital Marketing, European Sales Management en People & Organisation.

De CEO-positie die Hansen achterlaat, wordt niet direct opnieuw ingevuld. Vanaf januari 2026 neemt Nicolai Johannsen als nieuwe Chief Marketing Officer de verantwoordelijkheid voor de verkoop op zich. Tot die tijd verdelen de overige directieleden Carolin Klar, Matthias Wlaka en Kai Heck de taken van Hansen. Daarna wordt de Bonprix Group geleid door alle vier de directeuren op basis van gelijkwaardigheid.

Nieuwe Chief Marketing Officer geen onbekende voor de Otto Group

De nieuwe Chief Marketing Officer van Bonprix is al sinds 2011 onderdeel van de Otto Group. Destijds leidde hij als Executive bij Otto Group Consulting tal van projecten binnen de groep, voordat hij in 2016 de rol van Vice President Sales op zich nam. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de reorganisatie van de verkoopafdelingen van Otto, de modernisering van klassieke concepten zoals de hoofdcatalogus en de succesvolle uitbreiding van digitale kanalen en online adverteren, aldus de verklaring. Bovendien was hij nauw betrokken bij de opbouw van het klantenbindingsprogramma ‘Otto Up’ en droeg hij bij aan de professionalisering van het klantenbeheer.

Sinds 2022 is Johannsen als Vice President Consumer Interactions verantwoordelijk voor alle marketingkanalen, Customer Relationship Management (CRM), personalisatie en de Otto-app. Daarnaast optimaliseerde hij de budgettoewijzing door de uitbreiding van statistische analyse- en prognosemogelijkheden.

“Ik ben zeer verheugd dat Dr. Nicolai Johannsen toetreedt tot het management van de Bonprix Group”, aldus Marcus Ackermann, lid van de raad van bestuur van de Otto Group voor Multichannel Distance Selling. “Met zijn expertise in de detailhandel en zijn ervaring met digitale bedrijfsmodellen, brengt hij precies de juiste vaardigheden mee om het bedrijf succesvol door uitdagende tijden naar de toekomst te leiden.”