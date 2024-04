Boohoo Group’s CPO stapt op

De Chief People Officer van Boohoo Group verlaat na drie jaar het bedrijf. Siobhan Forey legt naar verluidt in de zomer haar taken neer, zo meldt Drapers.

Forey stapte in 2021 Boohoo Group binnen. Daarvoor bekleedde ze diverse HR-functies bij Arcadia Group, waar ze meer dan twintig jaar heeft gewerkt. In haar Arcadia-jaren werd ze onder andere benoemd tot CPO van de HR- en operationsafdeling, en werd ze in 2012 benoemd tot hoofd van de Raad van Bestuur.

Dat Forey haar Boohoo-deuren sluit, komt nadat diverse directeuren haar voorgingen. Zo legde Shaun McCabe, de Chief Financial Officer in januari ‘met onmiddellijke ingang’ zijn taken neer en traden ook Sam Brocklebank - Trading Director, Marie Laskowski - Product Operations Officer en Claire Asher - Product Director terug.